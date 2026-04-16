مسئول اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لارستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در مراسمی با حضور امام جمعه لارستان،حجت الاسلام محمد زرگری به عنوان مسئول جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لارستان معارفه شد
حجتالاسلام والمسلمین سید مختار موسوی خرم، امام جمعه لارستان در این مراسم، با تأکید بر اینکه گرهگشایی از کار مردم همواره در رأس سفارشات رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام بوده است، اظهار کرد: مسیر خدمتگزاری بیشک با فراز و نشیبهایی همراه است، اما آنچه در این میدان اهمیت دارد، تلاش برای رفع موانع و ایجاد گشایش در امور مردم است که در نهایت رضایت پروردگار و خشنودی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه لارستان در ادامه، انتصاب یک نیروی بومی و جوان را به فال نیک گرفت و افزود: حجتالاسلام زرگری از نیروهای دغدغهمند و فعال لارستان است که کارنامه موفق ایشان، بهویژه در عرصه دبیری امور مساجد، گواه این مدعاست و تلفیق تخصص، تحصیلات توأمان حوزوی و دانشگاهی و تعهد اخلاقی ایشان، نویدبخش اتفاقات مبارکی در سطح شهرستان است.
حجتالاسلام موسوی خرم خاطرنشان کرد: حضور چنین جوانان کارآمدی در عرصههای مدیریتی، در حقیقت تبلور خروجیِ پربار و موفق حوزه علمیه لارستان است که مایه مباهات و خرسندی است.
پذیرش مسئولیت تنها با نیت خدمت به مردم لارستان
حجتالاسلام والمسلمین محمد زرگری، مسئول جدید اداره تبلیغات اسلامی لارستان نیز در سخنانی گفت: خداوند متعال را گواه میگیرم که از نخستین روزهای ورود به حوزه علمیه، تنها دغدغهام ادای فریضه خطیر تبلیغ بوده و هیچگاه نگاهی به جایگاه و مسئولیت نداشتهام؛ اما حال که این بار امانت بر دوش بنده نهاده شده، با تمام توان و خلوص نیت، خادم مردم شریف، ولایی و انقلابی لارستان خواهم بود.
وی در پایان از حسن اعتماد ، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس، حمایتها و ارشادات راهگشای امام جمعه لارستان و همچنین همراهی دستیار راهبردی استان، صمیمانه قدردانی کرد.
