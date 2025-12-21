دبیر شورای اقامه نماز اداره کل تبلیغات اسلامی فارس منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین علی نظری فر به عنوان دبیر شورای اقامه نماز آن اداره کل منصوب شد.

در مراسم معارفه دبیر شورای اقامه نماز این اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام ولدان با اشاره به جایگاه نماز در ارتقای فرهنگ عمومی، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت همه دستگاه‌ها برای گسترش فرهنگ اقامه نماز در سطح ادارات و نهادهای استان تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس تصریح کرد: با توجه به تجربه ارزشمند حجت‌الاسلام والمسلمین نظری‌فر در ستاد اقامه نماز استان، انتظار می‌رود واحدها و ادارات شهرستان همکاری لازم را در مسیر توسعه و ترویج فرهنگ نماز با ایشان داشته باشند.