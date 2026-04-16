۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۳

توسعه یک‌کیلومتری شبکه آب صالحیه در فروردین ۱۴۰۵

بهارستان- مدیر آبفای شهر صالحیه، از اجرا و اتمام عملیات عمرانی و خطوط آبرسانی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق عبدالعلی،صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرا و اتمام عملیات عمرانی و خطوط آبرسانی در این شهر خبر داد و گفت: این پروژه مطابق برنامه زمانی تعیین‌شده و همزمان با روزهای جنگ تحمیلی به سرانجام رسید.

وی افزود: طی فروردین‌ماه سال جاری، بالغ بر یک هزار متر لوله‌گذاری و توسعه شبکه در شهر صالحیه انجام شد و این عملیات به اتمام رسیده و در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر آبفای صالحیه در پایان تأکید کرد: تمامی اقدامات صورت‌گرفته در راستای بهبود پایدار شبکه آبرسانی و افزایش رضایت شهروندان اجرایی شده است.

