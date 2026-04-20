به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در نشست با مجموعه شرکت فولاد خوزستان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان سومین استان از حیث حملات در کشور بوده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ارتباط خوبی بین نیروهای مسلح، بدنه اجرایی، مردم و دیگر بخش های استان وجود دارد، تصریح کرد: مردم شهرستان های مختلف استان در اجتماعات حضور جانانه ای داشتند که قدردان آن ها هستیم.

وی با اعلام اینکه اگر دشمن یک جبهه نظامی داشت ما دو جبهه نظامی و مردمی را داشتیم، تاکید کرد: با کمال افتخار می توان گفت دست برتر با جمهوری اسلامی ایران است که به برکت خون رهبر شهید، فرماندهان، مردم و عنایت اهل بیت (ع) بوده است و چنین ایستادگی در کشور به خصوص خوزستان صورت گرفته است.

استاندار خوزستان با اشاره به سفر اخیرش به استان میسان عراق، گفت: در آن جلسه اعلام کردیم ایران ۲۷ میلیون جانفدا دارد و آن ها نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند که جای افتخار دارد.

موالی زاده افزود: دولت خدمتگزار این چنین در میدان است و طبق گفته مردم در بخش های مختلف عملکرد خوبی داشته اند.

وی تاکید کرد: مطمئن هستیم در دوران بعد از جنگ ایران، منطقه و جهان شکل دیگری خواهیم داشت و ایران در جایگاه فرازمندی قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان بیان کرد: پشتیبان جبهه کار، تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی و ... هستیم، هر زمان مشکلی وجود داشته باشد در کنار مجموعه ها هستیم.؛ این واحدها به همت وزیر صمت، بسیار بهتر از گذشته ساخته خواهند شد.