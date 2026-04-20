۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

استاندار خوزستان: واحدهای آسیب دیده در جنگ را بهتر از قبل می‌سازیم

اهواز - استاندار خوزستان گفت: واحدهای آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم بسیار بهتر از گذشته ساخته خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز دوشنبه در نشست با مجموعه شرکت فولاد خوزستان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: خوزستان سومین استان از حیث حملات در کشور بوده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ارتباط خوبی بین نیروهای مسلح، بدنه اجرایی، مردم و دیگر بخش های استان وجود دارد، تصریح کرد: مردم شهرستان های مختلف استان در اجتماعات حضور جانانه ای داشتند که قدردان آن ها هستیم.

وی با اعلام اینکه اگر دشمن یک جبهه نظامی داشت ما دو جبهه نظامی و مردمی را داشتیم، تاکید کرد: با کمال افتخار می توان گفت دست برتر با جمهوری اسلامی ایران است که به برکت خون رهبر شهید، فرماندهان، مردم و عنایت اهل بیت (ع) بوده است و چنین ایستادگی در کشور به خصوص خوزستان صورت گرفته است.

استاندار خوزستان با اشاره به سفر اخیرش به استان میسان عراق، گفت: در آن جلسه اعلام کردیم ایران ۲۷ میلیون جانفدا دارد و آن ها نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند که جای افتخار دارد.

موالی زاده افزود: دولت خدمتگزار این چنین در میدان است و طبق گفته مردم در بخش های مختلف عملکرد خوبی داشته اند.

وی تاکید کرد: مطمئن هستیم در دوران بعد از جنگ ایران، منطقه و جهان شکل دیگری خواهیم داشت و ایران در جایگاه فرازمندی قرار خواهد گرفت.

استاندار خوزستان بیان کرد: پشتیبان جبهه کار، تولید، صنعت، خدمات، کشاورزی و ... هستیم، هر زمان مشکلی وجود داشته باشد در کنار مجموعه ها هستیم.؛ این واحدها به همت وزیر صمت، بسیار بهتر از گذشته ساخته خواهند شد.

