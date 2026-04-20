علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سامانه بارشی فعال در جو منطقه تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه در استان حضور خواهد داشت، اظهار کرد: این سامانه به‌صورت间 گاه‌وبیگاه موجب بارش باران همراه با وزش باد و رعدوبرق در مناطق مختلف استان می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها از ساعات بعدازظهر امروز تا صبح فردا در نیمه جنوبی و شرق استان ملموس‌تر خواهد بود و این شرایط می‌تواند منجر به آبگرفتگی معابر، رگبار پراکنده تگرگ و در برخی نقاط سبب رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه گفت: کاهش نسبی دما و رگبارهای موقتی و پراکنده بهاری که احتمال دارد با رعدوبرق همراه باشد، مهم‌ترین پدیده‌های جوی روز چهارشنبه خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده با تقویت تدریجی شرایط پایدار، رخداد قابل‌توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها افزایش دمای هوا، رشد مقطعی ابر و وزش باد در برخی ساعات مورد انتظار است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط ناپایدار امروز و فردا، از شهروندان انتظار می‌رود در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رواناب احتیاط لازم را داشته باشند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.