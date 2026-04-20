۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

تداوم بارش‌ها و احتمال وقوع رواناب در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ادامه فعالیت سامانه بارشی تا فردا و احتمال آبگرفتگی، رگبار تگرگ و وقوع رواناب در برخی نقاط کرمانشاه خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سامانه بارشی فعال در جو منطقه تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه در استان حضور خواهد داشت، اظهار کرد: این سامانه به‌صورت间 گاه‌وبیگاه موجب بارش باران همراه با وزش باد و رعدوبرق در مناطق مختلف استان می‌شود.

وی افزود: شدت بارش‌ها از ساعات بعدازظهر امروز تا صبح فردا در نیمه جنوبی و شرق استان ملموس‌تر خواهد بود و این شرایط می‌تواند منجر به آبگرفتگی معابر، رگبار پراکنده تگرگ و در برخی نقاط سبب رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه گفت: کاهش نسبی دما و رگبارهای موقتی و پراکنده بهاری که احتمال دارد با رعدوبرق همراه باشد، مهم‌ترین پدیده‌های جوی روز چهارشنبه خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده با تقویت تدریجی شرایط پایدار، رخداد قابل‌توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها افزایش دمای هوا، رشد مقطعی ابر و وزش باد در برخی ساعات مورد انتظار است.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط ناپایدار امروز و فردا، از شهروندان انتظار می‌رود در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رواناب احتیاط لازم را داشته باشند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

