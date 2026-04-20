مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال نوزدهمین سال اجرای کاروان‌های زیرسایه خورشید در سراسر کشور است، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، کرمانشاه همچون سال‌های گذشته میزبان این کاروان با شعار «ایران امام رضا» خواهد بود و بیش از ۶۰ عنوان برنامه با مشارکت هیئت‌های مذهبی، نهادهای مردمی و عموم مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: محور ویژه برنامه‌های امسال، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و تقدیر از جانبازان و رزمندگانی است که در مسیر دفاع از وطن با تمام توان ایستادگی کردند و نیز سپاس از مردم مؤمن و انقلابی استان که همواره در صحنه‌های مختلف حضوری فعال داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مسئول برگزاری جشن‌های بین‌المللی زیرسایه خورشید در کرمانشاه با اشاره به برکات حضور خادمان رضوی و پرچم متبرک امام رضا(ع) در این ایام گفت: در این دهه، آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی ادامه داد: برنامه‌هایی همچون اهدای جهیزیه به زوج‌های کم‌بضاعت، دیدار با بیماران در بیمارستان‌ها، سرکشی از ایتام، مراکز بهزیستی و خانه‌های سالمندان نیز از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برکت حضور پرچم مقدس رضوی، فضای معنوی استان را معطر ساخته و سبب دفع بلا و حفظ مردم کرمانشاه از گزند دشمنان این سرزمین شود.