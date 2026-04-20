۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

برنامه‌های کاروان زیرسایه خورشید در کرمانشاه اعلام شد

برنامه‌های کاروان زیرسایه خورشید در کرمانشاه اعلام شد

کرمانشاه - مسئول برگزاری جشن‌های زیرسایه خورشید در کرمانشاه از برگزاری بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی و مذهبی این کاروان در استان خبر داد.

مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال نوزدهمین سال اجرای کاروان‌های زیرسایه خورشید در سراسر کشور است، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، کرمانشاه همچون سال‌های گذشته میزبان این کاروان با شعار «ایران امام رضا» خواهد بود و بیش از ۶۰ عنوان برنامه با مشارکت هیئت‌های مذهبی، نهادهای مردمی و عموم مردم برگزار می‌شود.

وی افزود: محور ویژه برنامه‌های امسال، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و تقدیر از جانبازان و رزمندگانی است که در مسیر دفاع از وطن با تمام توان ایستادگی کردند و نیز سپاس از مردم مؤمن و انقلابی استان که همواره در صحنه‌های مختلف حضوری فعال داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مسئول برگزاری جشن‌های بین‌المللی زیرسایه خورشید در کرمانشاه با اشاره به برکات حضور خادمان رضوی و پرچم متبرک امام رضا(ع) در این ایام گفت: در این دهه، آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد نیز در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی ادامه داد: برنامه‌هایی همچون اهدای جهیزیه به زوج‌های کم‌بضاعت، دیدار با بیماران در بیمارستان‌ها، سرکشی از ایتام، مراکز بهزیستی و خانه‌های سالمندان نیز از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برکت حضور پرچم مقدس رضوی، فضای معنوی استان را معطر ساخته و سبب دفع بلا و حفظ مردم کرمانشاه از گزند دشمنان این سرزمین شود.

کد مطلب 6806424

