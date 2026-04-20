دیدار خادمان حرم حضرت معصومه(س) با سالمندان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از دهه کرامت، عصر دوشنبه جمعی از خادمان آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور در سرای سالمندان شهر کرمانشاه با ساکنان این مرکز دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، خادمان حرم بانوی کرامت ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، دقایقی صمیمی را در کنار سالمندان سپری کردند و فضایی سرشار از معنویت و صمیمیت در این مجموعه شکل گرفت.

حضور خادمان حرم و یادآوری نام و بارگاه ملکوتی این دو بزرگوار، حال و هوایی معنوی در میان سالمندان ایجاد کرد و خاطره زیارت حرم مطهر فرزندان موسی بن جعفر(ع) در شهرهای مقدس قم و مشهد در ذهن آنان زنده شد.

برخی از سالمندان در این دیدار با دیدن پرچم متبرک حرم حضرت فاطمه معصومه(س) اشک شوق ریختند و با زمزمه نام امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارشان، ارادت قلبی خود را ابراز کردند.

در این میان کارکنان سرای سالمندان نیز با استقبال گرم از خادمان آستان مقدس، در فضایی آکنده از احساسات معنوی و اشک شوق، میزبان این میهمانان معنوی از شهر قم بودند.

در پایان این دیدار، خادمان حرم حضرت معصومه(س) بسته‌های متبرک و شاخه‌های گل را میان سالمندان توزیع کردند و همزمان با نوای مداحی یکی از خادمان، فضای خانه سالمندان حال و هوایی معنوی و روح‌بخش به خود گرفت.