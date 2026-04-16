راه اندازی «پاتوق نوجوان مبارز» در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد دهه کرامت در آموزش و پرورش سمنان به تشریح برنامههای حوزه دانشآموزی ستاد دهه کرامت استان پرداخت و بیان کگرد: جشن عبادت دانشآموزان دختر پایه سوم با عنوان شور عبادت در همه شهرستانها برنامهریزی شده و در روز یا شب ولادت حضرت معصومه سلاماللهعلیها برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل قرارگاه برنامه فرهنگی حوزه دانشآموزی به دستور نماینده ولیفقیه در استان گفت: این قرارگاه پس از حوادث دیماه فعال شد و جلسات متعددی با حضور دستگاههای مختلف برگزار کرده است. یکی از مهمترین اولویتهای امروز، موضوع تبیین برای نسل نوجوان و جوان است و در این مسیر نیازمند همراهی همه دستگاهها هستیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از آغاز فعالیت «پاتوق نوجوان مبارز» در سمنان خبر داد و اظهار داشت: از دیشب این طرح توسط تشکلهای دانشآموزی و با همکاری جبهه فرهنگی در دبیرستان شریعتی آغاز شده و فضای مناسبی برای کنشگری نوجوانان فراهم کرده است. برنامهریزی شده که هفته آینده این طرح در همه شهرستانها نیز فعال شود.
شریفی با اشاره به در پیش بودن هفته معلم افزود: همکاران فرهنگی در دوره آموزش مجازی زحمات چندبرابری متحمل شدهاند؛ از تولید محتوا تا مشکلات زیرساختی اینترنت. از همه دستگاهها میخواهیم در تکریم جامعه فرهنگیان همراهی لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر نقش مؤثر بانوان در برنامههای اخیر اجتماعات گفت: حضور پررنگ بانوان و دختران در این برنامهها کمنظیر بوده و دهه کرامت، بهویژه روز ولادت حضرت معصومه سلاماللهعلیها، فرصت ارزشمندی برای توجه ویژه به این نقش مهم است.
