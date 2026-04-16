به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان در ادامه پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی مواضع نظامی ارتش اشغالگر و شهرک ها صهیونیست نشین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

در بیانیه های حزب الله درباره این حملات آمده است: برای حمایت از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش بس از سوی دشمن صهیونیستی و تجاوزات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز پنج شنبه به وقت بیروت پایگاه «حانیتا» متعلق به ارتش اشغالگر را با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که ساعت ۰۱:۴۰ بامداد تاسیسات نظامی ارتش صهیونی را در بلندیهای «العجل» در شمال شهرک «کفاریوفال» با یک رگبار موشک هدف قرار داده است.

پادگان «لیمان» ارتش اشغالگر در شمال شهرک صهیونیست نشین نهاریا هم ساعت ۰۱:۱۰ بامداد با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری حزب الله هدف قرار گرفت.

در یکی دیگر از بیانیه های حزب الله به حمله سنگین پهپادی به پایگاه لجستیکی لشکر 146 ارتش دشمن صهیونیستی در شمال شهرک شیخ دنون در شرق شهر نهاریا در ساعت ۲۳:۲۰ چهارشنبه شب اشاره شده است.

رادارهای ارتباطی پادگان «کتساویا» متعلق به ارتش اشغالگر در جولان اشغالی سوریه هم عصر چهارشنبه هدف حمله سنگین موشکی قرار گرفت.

مقاومت اسلامی لبنان همچنن اعلام کرد که ظهر و عصر چهارشنبه یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در اطراف شمال شرقی شهر «بنت جبیل» با یک موشک هدایت شده مورد اصابت قرار داده و به مقر فرماندهی لشکر 146 در شهرک «جعتون» با مجموعه ای از پهپادهای انفجاری حمله کرده است.

حزب الله لبنان تأکید کرده است که این عملیات‌ها تا توقف تجاوز آمریکایی- صهیونی به کشور و مردم لبنان همچنان ادامه خواهد یافت.