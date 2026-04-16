۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۶

تداوم پاسخ کوبنده حزب‌الله به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان اعلام کرد که از نخستین لحظات بامداد امروز پنج‌شنبه و در پاسخ به تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، مواضع این رژیم را هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان در ادامه پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی مواضع نظامی ارتش اشغالگر و شهرک ها صهیونیست نشین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

در بیانیه های حزب الله درباره این حملات آمده است: برای حمایت از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش بس از سوی دشمن صهیونیستی و تجاوزات مکرر آن به مناطق جنوبی لبنان، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز پنج شنبه به وقت بیروت پایگاه «حانیتا» متعلق به ارتش اشغالگر را با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که ساعت ۰۱:۴۰ بامداد تاسیسات نظامی ارتش صهیونی را در بلندیهای «العجل» در شمال شهرک «کفاریوفال» با یک رگبار موشک هدف قرار داده است.

پادگان «لیمان» ارتش اشغالگر در شمال شهرک صهیونیست نشین نهاریا هم ساعت ۰۱:۱۰ بامداد با دسته‌ای از پهپادهای انفجاری حزب الله هدف قرار گرفت.

در یکی دیگر از بیانیه های حزب الله به حمله سنگین پهپادی به پایگاه لجستیکی لشکر 146 ارتش دشمن صهیونیستی در شمال شهرک شیخ دنون در شرق شهر نهاریا در ساعت ۲۳:۲۰ چهارشنبه شب اشاره شده است.

رادارهای ارتباطی پادگان «کتساویا» متعلق به ارتش اشغالگر در جولان اشغالی سوریه هم عصر چهارشنبه هدف حمله سنگین موشکی قرار گرفت.

مقاومت اسلامی لبنان همچنن اعلام کرد که ظهر و عصر چهارشنبه یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی را در اطراف شمال شرقی شهر «بنت جبیل» با یک موشک هدایت شده مورد اصابت قرار داده و به مقر فرماندهی لشکر 146 در شهرک «جعتون» با مجموعه ای از پهپادهای انفجاری حمله کرده است.

حزب الله لبنان تأکید کرده است که این عملیات‌ها تا توقف تجاوز آمریکایی- صهیونی به کشور و مردم لبنان همچنان ادامه خواهد یافت.

    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      امروز بودن در کنار برادران حزب الله لبنان برای ما وظیفه و افتخار است اگر مسئولین امر کنند حاضریم به لبنان اعزام شویم
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      حزب الله ایران و لبنان و مقاومت، جگرش در خونه، ولی ایستاده و مقاوم.
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      وقتی دو‌ناو‌جنگی آمریکا بسمت هرمز حرکت کرد آتش‌بس عملا لغو شد آن‌گاه بود که برای خونخواهی ناوچه‌ی دنا و شهیدانش آن دو ناو را باید غرق می‌کردیم...، امیدوارم سیاست‌هایتان در بزنگاه‌ها درست باشد
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      ذره از حقوق ملت در برابر خوک زرد ونتانیابو سگیونیست کوتاه نیایید تا هر دو خفه شوند به جهنم جایگاه بایسته شایسته شان ساقط شوند خوک زرد خوابهای آشفته زیاد برای ایران دیده همه را باطل و نقش بر آب کنید این دو دیوسیرت پست پلشت پلید شرور قابل ترحم نیستند با این دو جانور وحشی درنده باید مثل خودشان بیرحمانه رفتار کرد . نابودی امریکای جهانخوار توله ایزرائلش آرزوی ما . ناکامیهای خوک زرد در برابر ایران او را دیوانه کرده به وضعیتهای روحی روانی بدتر از این هم دچار خواهد شد چون خیلی جنایتها کرد این خوک نجس
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      ماشاء الله حزب الله

