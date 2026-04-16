«جانفدا»برگ برنده ملت ایران در برابر دشمن؛ مردم از مسئولان جلوتر هستند

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان بیان کرد: انسجام مردم در این بیش از ۴۰ شبانه روز نشان دهنده عشق و علاقه اقشار مختلف به انقلابشان است.

وی افزود: در تمام طول انقلاب اسلامی هر کجا که مردم پشت هم بودند و با وحدت پشت سر رهبر انقلاب و مسئولان نظامی و اجرایی و ... کشور ایستادند، برگ برنده ما در برابر دشمن به دست آمده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشتیبانی مردم از انقلاب اسلامی از زاویه تولید قدرت نرمی که مردم می‌کنند، اهمیت دارد، گفت: به خصوص در این برهه حساس که کشور و مردم ما مورد تعدی قرار دارند، برنامه های انسجام بخشی مانند پویش جانفدا می‌تواند میزان پایبندی مردم به این انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور را به گوش دنیا برساند.

عجم با بیان اینکه این دست برنامه ها و رویدادها در وهله دوم انسجام داخلی ایجاد می‌کند که به نوعی قدرت نرم ایران اسلامی است، ابراز کرد: جانفدا و پویش‌هایی از این دست در وهله سوم، دلگرم کننده نیروهای مسلح ما و حافظان امنیت ایران اسلامی است. زیرا آنها پای لانچرها می‌بینند که مردم ایران اسلامی چطور حامی این انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه مردم از مسئولان ما در همه موارد جلوتر هستند و این پیشگامی را با ثبت نام نزدیک به ۲۶.۵ میلیون نفر در پویش جان فدا یکبار دیگر نشان دادند، افزود: به داشتن چنین مردمی باید افتخار کرد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: خواهش ما از کسانی که هنوز در پویش جانفدا نام نویسی نکرده اند این است که برای حفظ انسجام و نشان دادن وحدت مان پشت پرچم ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب، به این پویش بپیوندند.

عجم با بیان اینکه باور ما این است که همه مردم ایران اسلامی بسیجی هستند، تاکید کرد: امروز با این پویش جانفدا فرمان امام خمینی(ره) که ارتش ۲۰ میلیونی بود امروز محقق شده و روز به روز بر تعداد این جانفدایان بیشتر هم خواهد شد و این قدرت نرم ایران اسلامی است.