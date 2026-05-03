شصت و چهارمین شب در لنگرود؛ از کالسکه های زیر باران تا پویش «جانفدا»

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-فاطمه نخستین: شصت و چهار شب است که مادران و پدران لنگرودی حال و هوای روزهایی را دارند که املاکی و رضوانخواه و حق بین را راهی خط مقدم می کردند، از هر سو که نگاه می کنی جمعیت بانوان بیشتر، پیوسته تر و پرشورتر است.

بارها به کالسکه هایی برخورده ام که زیر باران بهاری کودک کوچکی را به جلو می کشد، شمار دفعاتی که کودکان خردسال روی گونه هایشان پرچم ایران نقاشی می کنند و با اشتیاق از صحنه ی اجرا بالا می روند که «مرگ بر آمریکا» و «جانم فدای ایران» سر بدهند، از دستم در رفته است.

حالا که بیش از دوماه از این شب های پر تب و تاب گذشته و جنگ به سفره های معیشت این مردم رسیده است، رخنه ای در این صفوف عاشق نمی بینم، این قلب ها و این شهر گویا با ۹ شهیدی که در این جنگ تقدیم مسیر حق و وطن کرده، استوارتر شده است.

در میانه این حماسه، خبرنگار مهر با چندین تن از دلاورانی که میادین را ترک نمی کنند گفتگو کرده است.

جانفدا تنها یک پویش نیست

«صدیقه مرحبا» کارشناس ترجمه زبان انگلیسی، با بیان اینکه در پویش جانفدا شرکت کرده است، اظهار کرد: در این پویش شرکت کرده ام و آماده هرگونه فعالیت فرهنگی، اجتماعی و ... که وطنم در این شرایط به آن احتیاج دارد هستم.

وی در خصوص انگیزه ی جانفدا بودن، بیان کرد: این پویش برای ما تنها یک نماد نیست، با همه وجود حاضر هستم که جانم را فدای میهنم کنم.

ادامه تجمعات، حمایت از برادرانمان در نیروهای مسلح است

مرحبا با اشاره به حال و هوای این روزهای استان گیلان، افزود: با وجود اینکه اکنون در استان گیلان فصل کشاورزی است اما انصافا مردم همچنان پرشور در صحنه هستند و هیچ چیز آن ها را از آمدن به میدان منصرف نمی کند.

وی با اشاره به اینکه مشخص نیست جنگ از سر گرفته شود یا خیر، اذعان کرد: ضروری است که در این شرایط نیز هرشب به تجمع انقلابی خود ادامه بدهیم و این حرکت حمایتی از عزت کشور به خصوص برادران ما در نیروهای مسلح است.

در یک جمله بگویم «جانم فدای ایران»

«ناصر محمد علی نژاد» فعال فرهنگی و ذاکر اهل بیت، در گفتگو با خبرنگار مهر، انگیزه ی شرکت در پویش جانفدا را اینگونه عنوان کرد: در یک جمله می توانم بگویم علت این کارم چه بود، آن هم این است؛ «جانم فدای ایران».

وی با بیان اینکه پس از دوماه، همچنان مانند شب های اول برای آمدن به میدان مصر است، تصریح کرد: تصمیم و عملی که یک هدف قوی در پس آن باشد، خسته کننده نیست.

تا پای جان ایستاده ایم

«محمد علی نژاد» افزود: تا هرزمان که لازم باشد با خانواده ام در میدان حضور دارم، ترس و خستگی معنایی ندارد، باید برای حفظ این نظام و این انقلاب تا پای جان ایستاد.

وی با اشاره به آمادگی اش در خصوص پویش جانفدا، گفت: با آمادگی کامل در جانفدا نام نویسی کرده ام و حتی اگر در عرصه نظامی نیاز به حضورم باشد، عرصه ی فعالیتم را به نظامی تغییر می دهم.

دیدن اتحاد مردم، جای خستگی نمی گذارد

«مهدیه محمودزاده» نیز از جوان هایی است که خبرنگار مهر با او در خصوص حال و هوای این شب ها به گفتگو نشسته، محمودزاده یکی دیگر از سی میلیون دلاوری است که در پویش جانفدا نام نویسی کرده است.

وی در خصوص علت نام نویسی اش در جانفدا، اینگونه گفت: هدفم این بوده که قدمی برای وطنم بردارم.

محمودزاده با تاکید بر اینکه تا لحظه ای که رهبر انقلاب فرمان به حضور مردم در میادین بدهند، به حضورش ادامه می دهد، اذعان کرد: اتحادی که شکل گرفته است، حضور پرشور مردم و دستور رهبر معظم انقلاب، این ها در کنار هم باعث می شود که حتی به خسته شدن و نیامدن فکر نکنم.

مردم ایران در مقابل دشمن و وطن فروشان شکست نمی خورند

وی با بیان اینکه حضور گسترده و پیوسته مردم زیر یک بیرق متحد، تو دهنی به برخی خارج نشینان متوهم و آمریکا و اسرائیل است، خاطرنشان کرد: مردم نشان دادند پیش بینی ها و طمع های دشمن و توهم خارج نشینان، هرگز به حقیقت نمی پیوندد.

محمودزاده افزود: مردم ثابت کردند که در مقابل عده ای فریب خورده و آنان که به سودای منابع این خاک و تجزیه کشور عزیز، به ما حمله کرده اند، شکست نمی خورند.

روایت هایی که به اشک مادران شهدا متبرک شده است

و اما درپایان این روایت؛ لنگرود و این شصت و اندی شب، حکایتی غریب که یادآور آن است، بیش از ۶٠٠ دلاور از فرزندان این شهر در این سال ها جامه نورانی شهادت را بر تن کرده اند، دلاورانی که لالایی اشان ترانه ی میرزا کوچک جنگلی و قصه ی شبشان فداکاری حسین املاکی در بانی بنوک است.

آنچه بدیهی است آن است که قلم چرخاندن به روایت ها، خصوصا روایات این دوماه، ماه ها زمان می برد و می تواند به اشک مادران ۹ شهید جنگ رمضان متبرک باشد، روایت ها از مردمی که در این روزها مجتبی کوزه گر و مهران رئوفی ۱۸ ساله را به آغوش خداوند متعال سپرده اند.