قدیمی: وقوع سرقت در کرمان ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در استان کرمان گفت: انسجام بیندستگاهی، ساماندهی مراکز ضایعاتی و توسعه نظارت تصویری، مسیر دستیابی به امنیت پایدار را هموار کرده است.
وی فزود: همافزایی دستگاههای مسئول، اجرای برنامههای پیشگیرانه و تمرکز بر مقابله با عوامل زمینهساز جرم، نقش مؤثری در ارتقای امنیت و افزایش احساس آرامش شهروندان داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری در شرایط اقتصادی کنونی، اظهارداشت: در دوران پساجنگ و با توجه به برخی نوسانات اقتصادی و افزایش هزینهها، توجه به پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از اولویتهای اساسی و غیرقابل اغماض استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقابله مؤثر با سرقت نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاههای متولی است و باید با رویکردی جامع و پیشگیرانه، زمینههای بروز این جرم کاهش یابد.
نظر شما