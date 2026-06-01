۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

قدیمی: وقوع سرقت در کرمان ۱۳ درصد کاهش یافت

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت در استان کرمان گفت: انسجام بین‌دستگاهی، ساماندهی مراکز ضایعاتی و توسعه نظارت تصویری، مسیر دستیابی به امنیت پایدار را هموار کرده است.

وی فزود: هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و تمرکز بر مقابله با عوامل زمینه‌ساز جرم، نقش مؤثری در ارتقای امنیت و افزایش احساس آرامش شهروندان داشته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری در شرایط اقتصادی کنونی، اظهارداشت: در دوران پساجنگ و با توجه به برخی نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، توجه به پیشگیری از سرقت به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی و غیرقابل اغماض استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مقابله مؤثر با سرقت نیازمند مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های متولی است و باید با رویکردی جامع و پیشگیرانه، زمینه‌های بروز این جرم کاهش یابد.

