ارسال روزانه ۴۰۰ تن گوشت مرغ از مازندران

اسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تأمین و توزیع مرغ در استان اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در روز گذشته، حجم قابل توجهی از تولیدات مرغ مازندران به بازار تهران اختصاص یافته است.

وی افزود: در این روز، بیش از ۱۳۹ هزار کیلوگرم مرغ به میادین تهران و حدود ۹۲ هزار کیلوگرم نیز به فروشگاه‌های این شهر ارسال شده که در مجموع بالغ بر ۲۳۱ هزار کیلوگرم مرغ آماده طبخ در پایتخت توزیع شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: همچنین بیش از ۷۱ هزار قطعه مرغ زنده برای کشتار به تهران منتقل شده که مجموع گوشت مرغ ارسالی از این استان به پایتخت را به حدود ۳۸۸ هزار کیلوگرم رسانده است.

وی با اشاره به وضعیت بازار داخلی استان گفت: همزمان با تأمین نیاز تهران، بیش از ۳۴۹ هزار کیلوگرم گوشت مرغ در سطح استان مازندران توزیع شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

تیموری‌یانسری با بیان اینکه بخشی از نیاز بازار استان از طریق استان‌های همجوار نیز تأمین می‌شود، تصریح کرد: علاوه بر تولید داخلی، از مسیر استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای، توزیع مرغ در مازندران انجام می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار تأمین بازار تهران و مصرف داخلی، بیش از ۱۱۹ هزار کیلوگرم گوشت مرغ به سایر استان‌ها ارسال شده و همچنین ده‌ها هزار قطعه مرغ زنده نیز به استان سمنان انتقال یافته است.