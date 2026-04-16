به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری با اشاره به گزارش‌های رسمی درباره خسارات زیست‌محیطی جنگ تحمیلی سوم، گفت: ابعاد تخریب‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که ما با یک آسیب گسترده و چندلایه در حوزه محیط‌زیست مواجه هستیم که محدود به یک منطقه یا یک مقطع زمانی نیست و می‌تواند تبعات بلندمدت و بعضاً جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی افزود: بر اساس گزارشات، این خسارات در گستره‌ای وسیع از کشور و در چندین استان رخ داده و بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی، خدماتی و حتی مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست را درگیر کرده است که همین موضوع، پیچیدگی مدیریت و جبران این آسیب‌ها را دوچندان می‌کند.

نظری ادامه داد: یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، حجم بالای آلاینده‌های منتشر شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردها، تنها در پی آتش‌سوزی برخی مخازن سوخت، نزدیک به یک میلیون تن دی‌اکسیدکربن وارد جو شده و در کنار آن هزاران تن ترکیبات آلاینده خطرناک در محیط انتشار یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین در بخشی دیگر از این گزارش، به انتشار ده‌ها هزار تن دیگر از گازهای آلاینده در برخی مناطق اشاره شده که این مسئله می‌تواند اثرات قابل توجهی بر کیفیت هوا و حتی شرایط اقلیمی مناطق درگیر داشته باشد.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس یادآور شد: بر اساس داده‌های ارائه‌شده، تعدادی از مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه‌های حساس نیز دچار آسیب شده‌اند و دست‌کم بیش از ۱۰ منطقه مهم طبیعی در معرض خسارت قرار گرفته‌اند که این موضوع تهدیدی جدی برای تنوع زیستی کشور به شمار می‌رود؛ این حجم از تخریب و آلودگی، صرفاً یک آسیب کوتاه‌مدت نیست بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر منابع آب، خاک و سلامت عمومی جامعه داشته باشد و آثار آن تا سال‌ها باقی بماند.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی نه‌تنها از منظر انسانی قابل قبول نیست، بلکه در چارچوب حقوق بین‌الملل نیز به‌عنوان تخریب محیط‌زیست و تهدید علیه حیات انسانی قابل پیگیری است و انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی نسبت به آن واکنش جدی نشان دهند؛ در شرایط فعلی، لازم است دستگاه‌های مسئول با تکیه بر پایش‌های میدانی و داده‌های دقیق، اقدامات فوری برای مهار آلودگی‌ها و کاهش تبعات زیست‌محیطی را در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس یادآور شد: در کنار اقدامات داخلی، پیگیری حقوقی و بین‌المللی برای دریافت غرامت بر اساس این حجم از خسارات یک ضرورت جدی است، چرا که بازسازی و احیای این آسیب‌ها نیازمند منابع قابل توجه و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.