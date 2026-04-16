خبرگزاری مهر، گروه استانها: در فاصله کوتاهی از مرکز یاسوج، تنگ مهریان با آبشارهای خروشان، صخرههای سر به فلک کشیده و مسیرهای دستنخورده، بهشتی طبیعی برای گردشگران به ویژه در فصل بهار و تابستان است، این منطقه فرصتی کمنظیر برای تجربه آرامش، کوهنوردی و عکاسی در دل طبیعت بکر جنوب ایران فراهم میکند.
مناظر بکر و تجربه طبیعتگردی
تنگ مهریان، واقع در دامنههای رشتهکوه زاگرس و نزدیکی یاسوج، یکی از ناشناختهترین مناطق گردشگری جنوب ایران است که صخرههای بلند، رودخانههای خروشان و آبشارهای کوچک و بزرگ، فضایی منحصر به فرد برای طبیعتگردان ایجاد کرده است.
مسیرهای پیادهروی در میان درختان تنومند و سنگهای پوشیده از خزه، تجربهای آرامشبخش از زندگی شهری دور از شلوغی شهر ارائه میدهد.
در بهار، چمنزارها و گلهای وحشی چشماندازی رنگارنگ ایجاد میکنند و صدای آب روان و پرندگان مهاجر فضایی دلنشین برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد. تابستان نیز با هوای خنک و مسیرهای کوهستانی، مناسب برای پیادهروی طولانی و کوهنوردی است. خانوادهها و گروههای دوستانه میتوانند ساعتها در مسیرهای امن قدم بزنند و از زیبایی طبیعت لذت ببرند.
تنوع زیستی و جذابیتهای طبیعی
معاون گردشگری میزاث فرهنگی و گردسگری کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنگ مهریان به دلیل گونههای گیاهی و جانوری متنوع، مکان مناسبی برای علاقهمندان به طبیعت و عکاسی است.
علی آتش فراز افزود: پرندگان نادر و گیاهان بومی این منطقه، جلوهای خاص به مناظر طبیعی میبخشند و بسیاری از گردشگران حرفهای با دوربینهای خود، لحظات ناب آبشارها و صخرههای شگفتانگیز را ثبت میکنند.
وی یکی از ویژگیهای شاخص تنگ مهریان را مسیرهای کوهستانی عنوان کرد و ادامه داد: برای کوهنوردان و پیادهروی طولانی تجربهای بهیادماندنی فراهم آورده که مسیرهایی که از میان درههای عمیق و صخرههای بلند میگذرد، علاوه بر هیجان، فرصت مشاهده چشماندازهای طبیعی بینظیر را فراهم میکند.
دیدگاه گردشگران و کارشناسان
کارشناس میزاث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیادهروی در تنگ مهریان و شنیدن صدای آبشارها، تجربهای است که هیچ شهری نمیتواند شبیه آن باشد.
علی اکبر پاک افزود: با توسعه خدمات گردشگری پایدار، تنگ مهریان میتواند به یکی از مقاصد اصلی طبیعتگردی ایران تبدیل شود و همزمان فرصتهای اقتصادی مناسبی برای ساکنان محلی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: تنگ مهریان یاسوج با طبیعت بکر، آبشارها، مسیرهای کوهستانی و چشماندازهای خیرهکننده، مقصدی ایدهآل برای طبیعتگردان، خانوادهها و علاقهمندان به عکاسی است.
بازدید از این منطقه، تجربهای فراموشنشدنی و یادآور اهمیت حفظ طبیعت و توسعه گردشگری پایدار در ایران است.
