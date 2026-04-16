به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «در آستان جانان»، مجموعهای نفیس از اشعار شاعران استان همدان در مدح و ثنای حضرت امام رضا (ع)، روز یکشنبه ۳۰ فروردینماه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی برگزار خواهد شد.
مجید فروتن، معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، با اعلام این خبر بر اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید کرد و گفت: این مراسم فرصتی مغتنم برای معرفی آثار ارزشمند ادبی و هنری استان و همچنین تقویت جریان پویا و بالنده فرهنگی در منطقه است.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی، زمینهساز تعامل و همافزایی میان فعالان حوزه فرهنگ و ادب و ارتقاء سطح دانش و بینش جامعه خواهد بود.
فروتن با بیان اینکه با استمرار اینگونه رویدادهای فرهنگی، بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادها و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان همدان فراهم میآید، ادامه داد/م این کتاب، که حاصل ذوق و قریحه شاعران متعهد استان است و اثری قابل توجه در حوزه ادبیات آیینی و پایداری محسوب میشود و انتظار میرود مورد استقبال علاقهمندان قرار گیرد.
