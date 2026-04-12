رونمایی از دیوارنگاره شهدای انتظامی مازندران در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از دیوارنگاره ۱۰ شهید جنگ دوازده‌روزه و یک شهید تروریستی وابسته به نیروی انتظامی شامگاه یکشنبه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از فرماندهان و مدیران انتظامی و اقشار مختلف مردم در شهر ساری برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: حیات شهیدان راه حق و امنیت جامعه، حقیقی‌تر و ماندگارتر از زندگی دنیوی است و شهدا با بالاترین درجه ایمان، جان خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهادت افزود: شهدا در مسیر الهی به جهاد پرداختند و در این راه، هم با دشمنان حق مقابله کردند و هم به فیض عظیم شهادت نائل شدند؛ مسیری که اوج بندگی و معامله با خداوند متعال است.

حسینی مازندرانی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از عوامل مهم پایداری نظام اسلامی است، تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و خودگذشتگی در جامعه، از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی و انقلابی به شمار می‌رود.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در راستای پاسداشت مقام شهدا، برنامه‌های متنوعی از جمله تألیف کتاب، روایت‌گری، برگزاری یادواره‌ها و اجرای طرح‌های فرهنگی همچون دیوارنگاره‌ها را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به پیام این دیوارنگاره گفت: تصاویر نقش‌بسته از این شهدا بیانگر این حقیقت است که امنیت امروز کشور به آسانی به دست نیامده و مرهون خون پاک بهترین فرزندان این سرزمین است.

حسینی مازندرانی تأکید کرد: وظیفه همگانی ما صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که شهدا برای آن جانفشانی کردند و باید این مفاهیم در بطن جامعه نهادینه شود.

وی همچنین با اشاره به نقش شهدا در عزت و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: طی دهه‌های گذشته، ایثارگری شهدا موجب تثبیت استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان با تجلیل از نیروهای مسلح کشور گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و آمادگی کامل، در برابر هرگونه تهدیدی ایستادگی کرده و از منافع ملی و امنیت کشور دفاع خواهند کرد.