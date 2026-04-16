سرمربی سابق استقلال گزینه هدایت تیم یونانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو که در ابتدای فصل بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال انتخاب شده بود به دلیل کسب نتایج ضعیف و حذف از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲ نتوانست تا پایان قراردادش با آبی ها در ایران بماند و قرارداد او فسخ شد.

در همین حال سایت «sport۲۴» یونان خبر داد که این مربی پرتغالی گزینه هدایت یک تیم تازه صعود کرده به سوپر لیگ این کشور شده است.

این رسانه در مطلب خود آورده است: پس از آنکه تصمیم گرفته شد همکاری با جورجوس پتراکیس ادامه پیدا نکند، باشگاه هرکولس وارد بازار شد تا سرمربی جدید خود را برای آغاز فصل تازه و حضور در لیگ برتر یونان انتخاب کند.

در مدت اخیر مذاکراتی با چند مربی داخلی و خارجی انجام شده است اما یکی از نام‌هایی که تاکنون رسانه‌ای نشده بود و اکنون در فهرست گزینه‌های اصلی قرار گرفته ریکاردو ساپینتو است.

این مربی ۵۲ ساله پرتغالی که سابقه فعالیت در فوتبال یونان و هدایت تیم‌های اوفی کرت و آترو میتوس (در دو مقطع) را دارد، یکی از گزینه‌های جدی روی میز مدیریت باشگاه محسوب می‌شود.

ویژگی‌های فنی و شخصیتی او با معیارهای باشگاه هم‌خوانی دارد؛ تجربه حضور در لیگ‌های مختلف، شناخت از فوتبال یونان، آشنایی با شرایط رقابت‌ها و همچنین شخصیت کاریزماتیک از جمله دلایلی است که باعث شده نام او در فهرست باشگاه پررنگ‌تر شود.

با این حال در حال حاضر هیچ مذاکره پیشرفته‌ای میان طرفین انجام نشده است اما احتمال دارد در روزهای آینده تحولات جدیدی در این پرونده رخ دهد؛ چه در مسیر توافق و چه در جهت منتفی شدن این گزینه.

باشگاه هرکولس در تلاش است هرچه سریع‌تر سرمربی جدید خود را انتخاب کند تا تیم را برای فصل پیش‌رو آماده سازد و به نظر می‌رسد در این انتخاب، معیارهای سخت‌گیرانه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

گفتنی است ساپینتو علاوه بر تجربه حضور در یونان، سابقه مربیگری در کشورهای پرتغال، برزیل، لهستان، عربستان سعودی و ترکیه را دارد و دو سال پیش نیز همراه با آپوئل قهرمان لیگ قبرس شد. آخرین تیمی که هدایت آن را برعهده داشت، باشگاه استقلال تهران در لیگ ایران بود.