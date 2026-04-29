۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۴۱

نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

تساوی اتلتیکو مادرید و آرسنال در ضیافت پنالتی‌ها

مصاف دیدار رفت دو تیم فوتبال اتلتیکو مادرید و آرسنال در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا برنده ای نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال اتلتیکو مادرید و آرسنال در دومین بازی رفت مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت در ورزشگاه واندا متروپولیتانو و با قضاوت دنی ماکلی از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ابتدا در نیمه اول و در دقیقه ۴۴، ویکتور گیوکرش موفق شد گل اول بازی را برای آرسنال به ثمر برساند اما این پایان کار نبود و با شروع در دقیقه ۵۶، خولین آلوارز باز هم از روی نقطه پنالتی و اینبار برای اتلتیکو مادرید گلزنی کرد تا بازی یک بر یک به تساوی برسد.

همچنین داور در نیمه دوم یکبار هم برای آرسنال اعلام پنالتی کرد که مس از بازبینی صحنه با سیستم کمک داور ویدئویی VAR تصمیم خود را تغییر و دستور به ادامه بازی داد تا این دیدار با نتیجه مساوی به پایان برسد.

بازی برگشت این دو تیم سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه امارات شهر لندن برگزار خواهد شد.

