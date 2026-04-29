سرمربی سابق استقلال صاحب تیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «record» پرتغال، باشگاه پافوس به‌صورت رسمی اعلام کرد که ریکاردو ساپینتو را به‌عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرده است؛ مربی پرتغالی ۵۳ ساله‌ای که هدایت تیم قبرسی را بر عهده گرفته است.

این باشگاه در ترکیب خود چند بازیکن پرتغالی از جمله الکساندر بریتو، دومینگو شینا و پپه رودریگس را نیز در اختیار دارد.

ساپینتو پیش از این، حدود دو ماه پیش از تیم ایرانی استقلال جدا شده بود و حالا چالش جدیدی را در یکی از لیگ‌هایی آغاز می‌کند که پیش‌تر نیز در آن موفق بوده است. او در فصل ۲۰۲۳/۲۴ با تیم آپوئل توانسته بود قهرمان لیگ قبرس شود.

با این حال، او این بار کار سخت‌تری در پیش دارد؛ چرا که پافوس در حال حاضر در رتبه چهارم مرحله قهرمانی لیگ قبرس قرار دارد و با ۵۵ امتیاز، ۱۹ امتیاز کمتر از تیم صدرنشین یعنی اومونیا دارد؛ تیمی که در آستانه قهرمانی قرار گرفته است.

در بیانیه باشگاه پافوس آمده است که او به‌عنوان مربی‌ای شناخته می‌شود که با انرژی، شدت کاری بالا و ذهنیت کاملاً برنده شناخته می‌شود و در تیم‌هایی که هدایت کرده همواره توانسته ساختارهای رقابتی و منسجمی ایجاد کند.

باشگاه پافوس ضمن خوشامدگویی به این مربی پرتغالی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: «ریکاردو سا پینتو را به خانواده پافوس خوشامد می‌گوییم و برای او در مسیر جدید آرزوی موفقیت داریم.»