پرداخت مطالبات دستیاران ساپینتو/ مذاکره با مربی پرتغالی برای عدم شکایت

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی و سابق تیم فوتبال استقلال به دلیل کسب نتایج ضعیف و حذف آبی ها از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ از سمتش برکنار و با تصمیم مدیران این باشگاه، هدایت آبی ها به سهراب بختیاری زاده سپرده شد تا او برای سومین بار در دو فصل اخیر هدایت استقلال را عهده دار شود.

در همین رابطه مدیران باشگاه استقلال با دستیاران خارجی ساپینتو تسویه حساب کامل انجام داده اند و تنها مطالبات خود این مربی باقی مانده است. تیم حقوقی باشگاه استقلال در حال مذاکره با ساپینتو است تا با این مربی بر سر رقمی به توافق برسند تا کار به شکایت نرسد.

آبی ها امیدوارند پس از توافق با ساپینتو و پرداخت مطالباتش این مربی سمت شکایت به نهادهای ذی ربط نرود. در خال حاضر پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بسته است و در صورت شکایت مجدد از این باشگاه به فیفا آبی ها با بحران جدید دیگری مواجه خواهند شد.