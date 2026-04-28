به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ در دیدار رفت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سهشنبه ۸ اردیبهشت و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس با قضاوت ساندرو شارر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه پُر گل ۵ بر ۴ به سود نماینده فرانسه خاتمه یافت.
در این دیدار ابتدا بایرنی ها با گل دقیقه ۱۷ هرین گین از روی نقطه پنالتی موفق شدند از نیزبان خود میشود بیافتند اما برتری باواراییها کمتر از ۱۰ دقیقه دوام داشت و خویچا کواراتسخلیا در دقیقه ۲۴ گل تساوی را برای پاریسنژرمن به ثمر رساند.
حملات شاگردان لوئیز انریکه ادامه داشت و در دقیقه ۳۳ ژائو نوس موفق شد با ضربه سر دومین بار مانوئل نویر را تسلیم خود کند. بایرن مونیخ پس از دریافت دو گل حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۴۱، میشل اولیسه با ضربه ای زیبا و دقیق گل تساوی را به ثمر رساند.
این پایان کار در نیمه اول نبود و در دقیقه ۵+ ۴۵، عثمان دمبله موفق شد از روی نقطه پنالتی برای سومین بار دروازه بایرن مونیخ را باز کند.
با شروع نیمه دوم تیم میزبان سوار بر بازی شد و به ترتیب در دقایق ۵۶ و ۵۸، خویچا کواراتسخلیا و عثمان دمبله برای پاریسنژرمن گلزنی کردند تا حساب کار ۵ بر ۲ شود.
شاگردان کمپانی به حملات خود شدت بخشیدند و به ترتیب در دقایق ۶۵ و ۶۸، دایو اوپامکانو و لوئیز دیاز گلزنی کردند تا فاصله به حداقل برسد.
در نهایت این بازی با نتیجه ۵ بر ۴ به سود پاریسنژرمن به پایان رسید تا شاگردان انریکه ۹۰ دقیقه تا صعود به فینال فاصله داشته باشند.
بازی برگشت دو تیم چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و به میزبانی ورزشگاه آلیانز آرنا مونیخ برگزار خواهد شد.
