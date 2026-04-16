کشف ۲تن کنگر کوهی قاچاق در محور کولان؛محموله با حکم قضایی به فروش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای دستورالعملهای مقابله با قاچاق گیاهان مرتعی، پیش از ظهر پنجشنبه مأموران پاسگاه ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی استان با همراهی رئیس اداره، اقدام به بازرسی از خودروهای عبوری در محور کولان کردند.
در جریان این بازرسیها، یک دستگاه خودروی سایپا حامل محمولهای از کنگر کوهی شناسایی شد که پس از بررسی، حدود ۲ هزار کیلوگرم از این گیاه مرتعی بهصورت غیرمجاز کشف و ضبط شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به فاسدپذیر بودن محموله و احتمال از بین رفتن آن، موضوع با مرجع قضایی مطرح و با هماهنگی قاضی تعزیرات شهرستان، دستور فروش فوری صادر شد.
پس از طی مراحل قانونی، محموله کشفشده به فروش رسید و عواید حاصل از آن به حساب خزانه دولت واریز شد.
گفتنی است، بررسیها نشان میدهد این محموله از استانهای همجوار به منطقه منتقل شده بود.
