کشف ۷ تن گیاه مرتعی قاچاق در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق گیاهان مرتعی و صیانت از منابع طبیعی، نیروهای پاسگاه ویژه یگان حفاظت استان با همکاری اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موفق به کشف مقادیر قابل توجهی از گیاهان خوراکی کوهی در شهرستان مریوان شدند.

بهزاد شریفی‌پور افزود: در یکی از این عملیات‌ها و با هماهنگی مقام قضایی، ۶ هزار کیلوگرم «کنگر کوهی» از یک دستگاه کامیون در جاده زریبار مریوان کشف و ضبط شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به فسادپذیر بودن محموله، با دستور قاضی تعزیرات شهرستان، این اقلام به‌صورت فوری به فروش رسیده و عواید حاصل به حساب خزانه دولت واریز شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان تصریح کرد: همچنین در عملیاتی دیگر در میدان پیشمرگه مریوان، نیروهای یگان حفاظت در بازرسی از خودروهای عبوری، یک هزار کیلوگرم «اسفناج کوهی (هاز)» را از یک دستگاه خودروی سایپا کشف و ضبط کردند که این محموله نیز با دستور مقام قضایی و به‌دلیل احتمال فساد، به فروش رسید و وجه آن به خزانه واریز شد.

شریفی‌پور گفت: بر اساس این گزارش، محل برداشت این گیاهان خوراکی مربوط به استان‌های همجوار بوده و اقدامات نظارتی در این حوزه با هدف جلوگیری از برداشت و قاچاق بی‌رویه همچنان ادامه دارد.