رونمایی میراث رهبر شهید در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب راهبردی با محوریت اندیشه‌های رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در کوالالامپور برگزار شد.

این رویداد مهم دیپلماتیک و فرهنگی که با همکاری مشترک «رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی» (MAPIM) تدارک دیده شده بود، در سالن جلسات مؤسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته اسلامی (IAIS) برگزار شد.

در این مراسم ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی، محمد عزمی عبدالحمید، رئیس سازمان مشورتی ماپیم، حبیب رضا ارزانی، رایزن فرهنگی ایران، به همراه جمعی از سفرای خارجی (از جمله سفرای کشورهای روسیه و ونزوئلا)، دیپلمات‌ها، دانشگاهیان و نخبگان استراتژیک مسلمان حضور داشتند.

محور اصلی این نشست، بررسی ابعاد راهبردی کتابی بود که بیانیه «گام دوم انقلاب اسلامی» را برای جهان اسلام تبیین می‌کند.

حبیب رضا ارزانی، در سخنرانی خود، این اثر را یک پارادایم ۴۰ ساله برای امت اسلامی خواند و هفت ستون بنیادین اندیشه‌های رهبر شهید را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی تشریح کرد که شامل: «علم و پژوهش»، «معنویت و اخلاق»، «اقتصاد»، «عدالت و مبارزه با فساد»، «استقلال و آزادی»، «عزت ملی در روابط بین‌الملل» و «سبک زندگی اسلامی» است.

وی همچنین با انتقاد از دیپلماسی‌های قدرت‌محور و منفعت‌طلبانه غربی، گفت: دکترین متعالی «دیپلماسی مبتنی بر فضیلت» را به عنوان میراث رهبری معرفی کردند؛ دیپلماسی‌ که در کنار تأمین منافع ملی، بر اخلاق، همبستگی با مظلومان و دفاع از حق بنا شده است.

سخنرانان مالزیایی این نشست، از جمله عزمی عبدالحمید و بدری عبدالله (معاون موسسه IAIS)، ضمن تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید، این کتاب را فراتر از یک یادبود و فراخوانی برای اقدام عملی دانستند.

در این رویداد با اشاره به شرایط حساس منطقه و فداکاری‌های جبهه مقاومت در غزه و لبنان، تأکید شد که تاب‌آوری کنونی تصادفی نیست و ریشه در ایمان و امتناع از تسلیم دارد.

انتشار این کتاب در شرایطی که نظام بین‌الملل در حال یک بازتنظیم عمیق به دلیل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی است، بسیار به‌موقع ارزیابی شد تا جهان اسلام را از انفعال به سمت خودکفایی، اتحاد و استقلال فکری سوق دهد.

همچنین در بخش دیگری از مراسم، ولی‌الله محمدی، سفیر ایران در مالزی، میراث رهبر شهید را نماد تاب‌آوری تزلزل‌ناپذیر و تعهد عمیق به وحدت و کرامت امت اسلامی توصیف کرد.

در این نشست با قاطعیت اعلام شد که با وجود ضایعه دردناک شهادت رهبر معظم انقلاب در اوایل اسفند ماه، مسیر توسعه تمدنی و ضد استکباری ایران با انتقال رهبری به آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، با قدرت، ثبات و انسجام کامل تداوم خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشگام شکل‌دهی به نظم نوین و عادلانه جهانی باقی خواهد ماند.

گفتنی است، کتاب آینده نگاری رهبر شهید ایران توسط انتشارات الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ایران منتشر شده است.

این کتاب پس از ترجمه به زبان انگلیسی توسط انتشارات الهدی، در کشور مالزی با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و سازمان ماپیم در ۴۲۲ صفحه منتشر شد.