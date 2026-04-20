به گزارش خبرنگار مهر، برنامه گفتگو محور تحلیل روانشناختی جنگ رمضان به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت برخط برگزار می شود.
برنامه این گفتگوها به شرح زیر است:
مهمان اول: حجتالاسلام حمید رفیعی هنر، دوشنبه، ۳۱ فروردین با موضوع: نوآوریهای روانشناختی در اندیشه رهبر شهید (ره)
مهمان دوم: حجتالاسلام محمدمهدی عباسی آغوی، چهارشنبه ۲ اردیبهشت
مهمان سوم: حجت الاسلام سید ابوالفضل قدوسی، شنبه ۵ اردیبهشت
مهمان چهارم: حجت الاسلام محمدرضا بنیانی، دوشنبه ۷ اردیبهشت
این نشست ها به صورت آنلاین از طریق لینک مجازی http://tv۱.livehowzeh.ir و نیز نشانی آپارات http://aparat.com/livehowzeh از ساعت ۲۰ قابل مشاهده است.
