۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

چند پرده از جنگ رمضان و نوآوری‌های روانشناختی در اندیشه رهبر شهید

برنامه گفتگو محور  تحلیل روانشناختی جنگ رمضان به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چهار پرده و با حضور کارشناسان به صورت برخط برگزار می‌شود.

برنامه این گفتگوها به شرح زیر است:

مهمان اول: حجت‌الاسلام حمید رفیعی هنر، دوشنبه، ۳۱ فروردین با موضوع: نوآوری‌های روان‌شناختی در اندیشه رهبر شهید (ره)

مهمان دوم: حجت‌الاسلام محمدمهدی عباسی آغوی، چهارشنبه ۲ اردیبهشت

مهمان سوم: حجت الاسلام سید ابوالفضل قدوسی، شنبه ۵ اردیبهشت

مهمان چهارم: حجت الاسلام محمدرضا بنیانی، دوشنبه ۷ اردیبهشت

این نشست ها به صورت آنلاین از طریق لینک مجازی http://tv۱.livehowzeh.ir و نیز نشانی آپارات http://aparat.com/livehowzeh از ساعت ۲۰ قابل مشاهده است.

سیده فاطمه سادات کیایی

