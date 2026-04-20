خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: بیش از پنجاه روز آغاز جنگی که یکی از تراژدیک ترین و در عین حال افتخارآمیزترین برگ تاریخ انقلاب اسلامی است، می‌گذرد؛ این جنگ که با حملات غافلگیرکننده ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز خیلی زود تبدیل به یک صحنه عظیم از دفاع ملی شد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی ، با اجرای عملیات «وعده صادق ۴» و بهره‌گیری از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های نقطه‌زن بومی، نه تنها ضربات مهلکی بر پیکره اقتصادی و نظامی دشمن در سرزمین‌های اشغالی وارد کردند، بلکه توانستند «آسمان آهنین» رژیم صهیونیستی را درهم بشکنند.

اما قطعا مهم‌ترین برگ زرین این ایام، «حماسه مردمی» پس از حادثه تلخ شهادت قائد شهید امت بود. مردم ایران با حضور حماسی در صحنه و لبیک به فرمان رهبری جدید، «پدافند مردمی» تمام‌عرضی را تشکیل دادند که پشتوانه اصلی نیروهای مسلح در برابر محاصره اقتصادی و دریایی دشمن بود .

اما بدون شک مدرسه میناب و جنایتی که آن جا توسط آمریکایی‌ها رخ داد، در کنار شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره) تلخ ترین صفحه از این جنگ بود.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان: صحنه‌های کربلا در میناب تکرار شد

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، شهدای میناب، شهدای ناو دنا و ۲۶۵ شهید استان هرمزگان گفت: در جریان حمله به مدرسه شجره طیبه، عین صحنه‌های کربلا را در میناب مشاهده کردم و همان روز با شهادت مظلومانه دانش‌آموزان، شکست آمریکا رقم خورد.

عطا ناوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه آفرینی شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: همه شهدا به ویژه رهبر شهید، شهدای میناب، شهدای مظلوم ناو دنا و ۲۶۵ شهید سرافراز استان هرمزگان را گرامی می‌داریم. در این جنگ حقیقتاً شهادت در کشور ما درخشان شده بود، به خوبی مشاهده شد و سال ۶۱ هجری را برای ما تداعی کرد.

وی افزود: تمام آنچه در جنگ رمضان رخ داد، تکرار دقیق تاریخ بود. همانند روایت امام حسین (ع) که از حضرت قاسم پرسیدند شهادت را چگونه می‌بینی و ایشان عرضه داشتند: «شیرین تر از عسل»؛ در جنگ رمضان این جمله به وضوح تفسیر و تعبیر شد.

تقدیم ۱۵۵ شهید در کربلای میناب

ناوکی با بیان اینکه در همان روزهای ابتدایی جنگ و لحظه شهادت رهبر عزیزمان، مدرسه شجره طیبه هدف حمله قرار گرفت، تصریح کرد: بیش از ۱۵۵ دانش‌آموز، معلم و اولیا در این حادثه به شهادت رسیدند. من از لحظه ابتدایی این اتفاق به میناب رفتم و باید بگویم صحنه‌های کربلا را در میناب به چشم خود دیدم.

صحنه‌ای از یک پدر با دو فرزند شهیدش

وی خاطرنشان کرد: یادم نمی‌رود پدر شهیدی را که پیکر فرزندش را در آغوش گرفته بود و با این امید که هنوز زنده است به دنبال ماشین می‌دوید تا او را به بیمارستان برساند، و سپس خودش زیر آوار به دنبال جنازه دخترش می‌گشت. این حرکت درست یادآور حضرت زینب (س) در گودی قتلگاه و خیام بود؛ تاریخ دوباره تکرار شد.

مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان با اشاره به روحیه بالای والدین شهدا گفت: پس از تشییع و تدفین شهدای نوجوان، وقتی به منازل این بزرگواران می‌رفتیم، والدین‌شان با پذیرش شهادت فرزندانشان به دست شقی‌ترین دشمن، به ما انرژی و آرامش می‌دادند. این یک اصل ماندگار در تاریخ کشور ماست.

هنوز برخی از دانش آموزان مدرسه میناب در بیمارستان بستری هستند

وی با بیان اینکه هنوز تعدادی از مجروحان نوجوان دهه هشتادی در بیمارستان‌ها بستری هستند، تأکید کرد: امیدواریم خون پاک این شهدا، همه ما را بیدار کند. کسانی که تصور می‌کردند دشمنانی مانند ترامپ، نتانیاهو یا پهلوی خائن می‌توانند نجات‌دهنده ایران باشند، باید شرمنده شوند و توبه کنند.

ناوکی در پایان اظهار داشت: همانطور که در دفاع مقدس عزت شهدا روزبه‌روز افزایش یافت و صدام با رسوایی به سزای اعمالش رسید، به حرمت خون این شهدا، این بار نیز این اتفاق خواهد افتاد. امیدواریم مردم به‌ویژه کسانی که پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی دچار اشتباه شدند، از این حماسه‌ها درس عبرت بگیرند و قله‌ای که مقام معظم رهبری فرمودند، فتح شود و کشورمان به آرامش، امنیت و بازسازی کامل دست یابد.

تقدیم ۶ شهید از بندرخمیر به انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حماسه اخیر در دفاع ایران از تمامیت ارضی خود اظهار داشت: آنچه در این روزها رقم خورد، تکرار حماسه‌های دفاع مقدس بود اما این بار در عرصه‌ای نوین؛ جایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت بومی و ایمان الهی، ائتلاف آمریکا و اسرائیل را به چالش کشیدند.

امام جمعه بندرخمیر با تأکید بر این که این نبرد محدود به میدان فیزیکی نبود، افزود: دشمن تصور می‌کرد با تهدید و ارسال ناوهای هواپیمابر به منطقه می‌تواند روحیه مقاومت را بشکند، اما جان‌برکفان نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی دقیق و حساب‌شده، پایگاه‌های هوایی رژیم صهیونیستی را هدف گرفتند و ثابت کردند که جغرافیای درگیری دیگر به دست بیگانگان تعیین نمی‌شود.

اعتبار سامانه‌های پدافندی غربی در جنگ رمضان سقوط کرد

وی با اشاره به سقوط اعتبار سامانه‌های پدافندی غربی در این مدت کوتاه خاطرنشان کرد: در حالی که آمریکا و اسرائیل مدعی بودند آسمان منطقه را امن کرده‌اند، موشک‌های بالستیک ایران با عبور از لایه‌های دفاعی «گنبد آهنین» و ناتو، ده‌ها نقطه راهبردی را مورد اصابت قرار داد. عملیات «وعده صادق» یک انقلاب در معادلات بازدارندگی بود.

حجت‌الاسلام صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادت های شهدای این جنگ گفت: آنچه در این ۵۰ روز دیدیم، ترکیبی از شجاعت نیروهای مسلح، هوشمندی فرماندهان و مهم‌تر از همه وعده الهی بود که فرمود «إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا». امروز همه جهان دید که مردم ایران مقاوم، صبور و با دشمنان سر سخت هستند و در واقع خانواده شهدا که از بطن مردم هستند با تربیت فرزندان صالح خود مانع از تسلط دشمن بر کشور شدند.

وی در پایان با قدردانی از صبر و استقامت مردم ایران و رزمندگان اسلام تأکید کرد: این روزها، روزهای ثبت یک حماسه جدید در تاریخ افتخارات نظامی ایران است چرا که دلاوران کم سن و سال اما با ایمان هرمزگان و ایران با گذشتن از،جان خود پای ایران ایستادند و در شهرستان بندرخمیر با حمله ددمنشانه به اسکله بندرپل ۶ شهید داشتیم که همگی در حال خدمت به مردم و در حال کسب روزی حلال به شهادت رسیدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این شهدا عشق به وطن و دین را در دل داشتند و در این راه نیز فدا شدند.

نسل امروز با وجود هجمه‌های شناختی قوی تر از نسل‌های پیشین پای کار انقلاب هستند

حمید رضا تقی‌خانی، جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشادت‌های رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و فداکاری آنها در جنگ تحمیلی هشت ساله بسیار تأمل‌برانگیز بود.

وی افزود: اما حالا ما با این همه هزینه دشمن در جنگ رسانه‌ای به وضوح می‌بینیم که نسل ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ که اصلاً جنگ تحمیلی هشت ساله را ندیده‌اند، بعضی پای لانچر با ۲۰ و چند سال سن جانباز می‌شوند و کودکان و نوجوانان دهه ۹۰ که کف خیابان با خانواده از هیچ تهدیدی نمی‌ترسند.

این جانباز سرافراز تصریح کرد: نسل امروز با وجود اینکه رزمندگان بااخلاص و اخلاق متدین دوران جنگ هشت ساله را ندیده‌اند، خودشان را تبدیل به نسخه دیگری از آن دلاورمردان کرده‌اند و از زن و بچه و زندگی دنیوی با همین سن کم دست کشیده‌اند و از جان خود گذشته و پای لانچر می‌روند.

تقی‌خانی خاطرنشان کرد: اینهاست که تأمل‌برانگیز است. اینها با وجود جنگ رسانه‌ای عظیم دشمن برای گمراه‌سازی جوانان، به این درجه اخلاص و تدین رسیدند و قطعا مجاهدت آن‌ها ارزش بیشتری نزد خداوند دارد.

وی با اشاره به تفاوت فضای رسانه‌ای امروز با دوران دفاع مقدس بیان کرد: در آن سال‌ها دشمن با تجهیزات نظامی و توپ و تانک مقابل رزمندگان ایستاده بود، اما امروز دشمن با شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و صدها رسانه معاند، هویت و باورهای نسل جوان را هدف گرفته است.

این جانباز شیمیایی ادامه داد: با وجود این حجم از هجمه‌های ترکیبی، اینکه یک جوان ۲۲ یا ۲۳ ساله که نه روزگار جنگ را دیده و نه آن فضای معنوی جبهه‌ها را تجربه کرده، پای لانچر بایستد و از جان خود بگذرد، نشانه عمق بصیرت و دیانت نسل امروز است.

تقی‌خانی در پایان تأکید کرد: آنهایی که امروز پای لانچرها جانباز می‌شوند، بدون هیچ چشم‌داشتی و تنها به خاطر خدا و حفظ آرمان‌های انقلاب، از جوانی و زندگی خود گذشتند. این نسل، افتخار این ملت است و خون دل‌هایی که دشمن برای گمراه کردن آنها خورد، همه به حسرت تبدیل شد.