میزبانی بقاع متبرکه سمنان از دهه کرامت با«خیام معرفت» و «مواکب صلواتی»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه کرامت در اوقاف سمنان از میزبانی امامزادگان شاخص و بقاع متبرکه از برنامه‌های مرتبط با دهه کرامت و همچنین اجتماع اقتدار با صلابت مردم استان سمنان خبر داد.

وی افزود: در دهه کرامت به صورت خاص در بقاع متبرکه استان سمنان و همچنین در خیابان هایی که اجتماعات اقتدار مردم با صلابت برگزار می شود، برنامه های متنوع فرهنگی مانند خیمه معرفت و پاسخ به شبهات توسط روحانیون و راه اندازی ایستگاه صلواتی و مواکب پذیرایی و ... اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه در این مقطع تاریخ همه وظیفه داریم از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه و معنوی استان در راستای دست یابی به اهداف معنوی و تقویت معنویت و امیدآفرینی استفاده کنیم گفت: امروز شاهدیم دشمنان در مقابل اهل بیت و اهداف امامزادگان صف آرایی کرده اند و ما باید مانع این اقدام آنها شویم.

علیزاده با بیان اینکه به منظور جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف شوم خود، امسال برنامه محوری و کلیدی بزرگداشت امامزادگان در سنگر خیابان و تجمعات حماسه اقتدار و با حضور پرشور مردم انقلابی برگزار خواهد شد افزود: اهل بیت(ع) همواره محور وحدت و همبستگی اجتماعی بوده و هستند و امروز بزرگترین محور وحدت و انسجام ملی در بین جامعه شیعی وجود مبارک امام زمان(عج) است.

وی همچنین با بیان اینکه ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جانشین امام زمان(عج) رکن رکین اتحاد مقدس و وحدت عمومی محسوب می شوند تاکید کرد: امروز نماد و تجلی این وحدت ملی، در شب‌های حماسه و اقتدار چشم دشمنان را کور کرده است.