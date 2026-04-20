  استانها
  2. سمنان
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

میزبانی بقاع متبرکه سمنان از دهه کرامت با«خیام معرفت» و «مواکب صلواتی»

سمنان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان از برگزاری جشن‌های دهه کرامت در تمام بقاع متبرکه و همچنین خیابان‌های میزبان اجتماعات حماسه اقتدار مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های دهه کرامت در اوقاف سمنان از میزبانی امامزادگان شاخص و بقاع متبرکه از برنامه‌های مرتبط با دهه کرامت و همچنین اجتماع اقتدار با صلابت مردم استان سمنان خبر داد.

وی افزود: در دهه کرامت به صورت خاص در بقاع متبرکه استان سمنان و همچنین در خیابان هایی که اجتماعات اقتدار مردم با صلابت برگزار می شود، برنامه های متنوع فرهنگی مانند خیمه معرفت و پاسخ به شبهات توسط روحانیون و راه اندازی ایستگاه صلواتی و مواکب پذیرایی و ... اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه در این مقطع تاریخ همه وظیفه داریم از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه و معنوی استان در راستای دست یابی به اهداف معنوی و تقویت معنویت و امیدآفرینی استفاده کنیم گفت: امروز شاهدیم دشمنان در مقابل اهل بیت و اهداف امامزادگان صف آرایی کرده اند و ما باید مانع این اقدام آنها شویم.

علیزاده با بیان اینکه به منظور جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف شوم خود، امسال برنامه محوری و کلیدی بزرگداشت امامزادگان در سنگر خیابان و تجمعات حماسه اقتدار و با حضور پرشور مردم انقلابی برگزار خواهد شد افزود: اهل بیت(ع) همواره محور وحدت و همبستگی اجتماعی بوده و هستند و امروز بزرگترین محور وحدت و انسجام ملی در بین جامعه شیعی وجود مبارک امام زمان(عج) است.

وی همچنین با بیان اینکه ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جانشین امام زمان(عج) رکن رکین اتحاد مقدس و وحدت عمومی محسوب می شوند تاکید کرد: امروز نماد و تجلی این وحدت ملی، در شب‌های حماسه و اقتدار چشم دشمنان را کور کرده است.

