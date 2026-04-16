۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

قیمت انواع سکه در بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ قیمت هر سکه امامی در بازار داخل (تا تنظیم گزارش) کمی بالاتر از ۱۸۰ میلیون تومان در حال معامله است.

در این بازار نرخ هر سکه بهار آزادی ۱۷۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و نیم سکه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.

قیمت انواع سکه

سکه قیمت (ریال) حباب (ریال)
سکه امامی ۱.۸۰۰.۱۰۰.۰۰۰ ۷۶.۰۹۶.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱.۷۲۵.۱۰۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰
نیم سکه ۹۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۹۳.۲۶۰.۰۰۰
ربع سکه ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۴.۳۸۰.۰۰۰
سکه گرمی ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸.۱۰۰.۰۰۰

فاطمه امیر احمدی

