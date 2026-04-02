آخرین قیمت طلا، دلار و سکه امروز ۱۳ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم اکنون قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۸ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۸ میلیون تومان، و سکه یک‌گرمی ۲۹ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۶۰۰ دلار است.

دلار در بازار غیررسمی نیز در کانال ۱۵۶ هزار تومان معامله می شود.