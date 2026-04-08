کاهش ۴ میلیون تومانی سکه؛ دلار ۱۰ هزار تومان عقب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شاهد کاهش قابل توجه قیمتها نسبت به میانگین روز گذشته بود؛ روندی که همزمان با تحولات سیاسی و اعلام آتشبس ۲ هفتهای پس از جنگ ۳۸ روزه موسوم به «جنگ رمضان» رخ داده است. این جنگ که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تحمیل شده بود، در هفتههای گذشته یکی از عوامل تشدید انتظارات تورمی و رشد قیمتها در بازارهای دارایی محسوب میشد و اکنون نشانههایی از اصلاح قیمتی در بازار طلا، سکه و دلار مشاهده میشود.
شایان ذکر است با وجود افزایش قیمت اونس جهانی طلا، بازار داخلی مسیر متفاوتی را طی کرد و تمامی قیمتها کاهش یافت؛ موضوعی که بهطور معمول میتواند تحت تأثیر افت قیمت دلار در بازار داخلی رخ دهد.
اصلاح همزمان قیمت انواع طلا در بازار داخلی
بر اساس اطلاعات اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز به ۴۷۹۴ دلار رسید که نسبت به میانگین روز گذشته ۱۳۶ دلار افزایش (۲٫۹۳ درصد) را نشان میدهد.
با این حال در بازار داخلی روندی معکوس ثبت شد. مظنه تهران که یکی از شاخصهای اصلی معاملات طلای عمده محسوب میشود، به ۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این نرخ در مقایسه با میانگین ۸۰ میلیون و ۹۸ هزار و ۸۵۳ تومانی روز گذشته، ۲ میلیون و ۴۹۸ هزار و ۸۵۳ تومان کاهش معادل ۳٫۱۲ درصد را نشان میدهد.
در بازار خردهفروشی نیز طلای ۱۸ عیار امروز با قیمت ۱۷ میلیون و ۹۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد. این رقم در مقایسه با میانگین ۱۸ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۴۹ تومان روز گذشته، ۵۷۶ هزار و ۸۴۹ تومان کاهش (۳٫۱۲ درصد) را ثبت کرده است.
همچنین طلای ۲۴ عیار با نرخ ۲۳ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان در بازار معامله شد که نسبت به میانگین ۲۴ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۵۱۵ تومان روز گذشته، ۷۶۸ هزار و ۵۱۵ تومان کاهش معادل ۳٫۱۲ درصد را نشان میدهد.
این کاهش همزمان در قیمت انواع طلا در شرایطی رخ داده که اونس جهانی روند افزایشی داشته و نشان میدهد عامل داخلی یعنی تغییر انتظارات بازار ارز، نقش تعیینکنندهتری در معاملات امروز ایفا کرده است.
عقبنشینی قیمت انواع سکه در معاملات امروز
بازار سکه نیز امروز همسو با بازار طلا در مسیر اصلاح قیمتها حرکت کرد و اغلب قطعات سکه نسبت به میانگین روز گذشته کاهش قیمت را تجربه کردند.
در این میان سکه طرح قدیم با قیمت ۱۷۸ میلیون تومان معامله شد که نسبت به میانگین ۱۸۲ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۱۳ تومان روز گذشته، ۴ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۱۳ تومان کاهش معادل ۲٫۲۸ درصد را نشان میدهد.
سکه طرح جدید نیز به ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۱۸۸ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۹۵ تومان روز گذشته، ۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۴۹۵ تومان کاهش (۲٫۱۸ درصد) را ثبت کرده است.
در سایر قطعات سکه نیز روندی کاهشی مشاهده شد. نیم سکه با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان معامله شد که نسبت به میانگین ۱۰۰ میلیون و ۶۱ هزار و ۹۰۵ تومان روز گذشته، ۶۱ هزار و ۹۰۵ تومان کاهش معادل ۰٫۰۶ درصد داشته است.
همچنین ربع سکه با نرخ ۵۷ میلیون تومان در بازار ثبت شد که نسبت به میانگین ۵۷ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان روز گذشته، ۶۰۷ هزار و ۶۵۰ تومان کاهش (۱٫۰۵ درصد) را نشان میدهد.
در نهایت سکه یک گرمی نیز به ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به میانگین ۲۹ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۴۹۲ تومان روز گذشته، ۶۳۴ هزار و ۴۹۲ تومان کاهش معادل ۲٫۱۸ درصد را تجربه کرده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که بازار طلا و سکه وارد مرحلهای از اصلاح قیمت شده و بخشی از رشدهای پیشین در حال تعدیل است.
برآورد نرخ دلار از روی قیمت طلا
بررسی همزمان قیمت اونس جهانی طلا و طلای ۲۴ عیار در بازار داخلی نشان میدهد که نرخ ارز ضمنی در بازار طلا پایینتر از روزهای گذشته قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن قیمت ۴۷۹۴ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی و نرخ ۲۳ میلیون و ۸۸۳ هزار تومانی طلای ۲۴ عیار در بازار داخلی، برآورد محاسباتی نشان میدهد که نرخ ضمنی دلار در بازار طلا حدود ۱۵۴ هزار تومان قرار میگیرد.
شایان ذکر است در محاسبات فوق هر اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳۵ گرم طلا در نظر گرفته شده است.
این برآورد نشان میدهد که بخشی از افت قیمتهای امروز در بازار طلا و سکه میتواند ناشی از کاهش انتظارات در بازار ارز و عقبنشینی نسبی دلار از محدوده بالای ۱۶۴ هزار تومان به کانال ۱۵۰ هزار تومان باشد؛ عاملی که معمولاً یکی از تعیینکنندهترین متغیرها در قیمتگذاری طلا در بازار داخلی به شمار میرود.
