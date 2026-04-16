۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

دعوت به مشارکت در طرح تحقیقاتی داروهای تاریخ‌گذشته 

مرکز تحقیقات غذا و دارو سازمان غذا و دارو، فراخوان همکاری در دو طرح تحقیقاتی میدانی با موضوع پایش وضعیت داروهای تاریخ‌گذشته را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز جنت رئیس مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو، با اعلام خبر آغاز طرح ملی پایش داروهای تاریخ‌گذشته گفت: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه منابع دارویی و پیشگیری از مخاطرات مصرف ناآگاهانه این دسته از داروها، اجرای این پژوهش‌های میدانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دو محور اصلی این طرح عبارتند از پایش وضعیت داروهای تاریخ‌گذشته در داروخانه‌های سراسر کشور و پایش وضعیت داروهای تاریخ‌گذشته در سطح خانوارهای ایرانی.

جنت با اشاره به روش اجرای این پژوهش‌ها، ادامه داد: جمع‌آوری داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد توسط مشارکت‌کنندگان انجام می‌شود و نتایج حاصل، مبنای علمی ارزشمندی برای سیاست‌گذاری‌های آتی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین دارو و آموزش همگانی فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، این بررسی‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مشارکت‌کنندگان صورت خواهد گرفت لذا از معاونین پژوهشی واحدهای تابعه، دانشکده‌ها، دانشجویان و مراکز بهداشتی دانشگاه که آمادگی تصدی مسئولیت «مدیر منطقه‌ای پروژه» در این طرح ملی را دارند، دعوت به همکاری می‌گردد.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مشارکت فعال همکاران در سراسر کشور، ضامن موفقیت این طرح ملی و تأثیرگذاری نتایج آن در ارتقای ایمنی دارویی نظام سلامت خواهد بود.

این طرح با رویکرد کاربردی و با هدف شناسایی الگوهای مصرف و دورریز دارو در کشور طراحی شده و خروجی‌های آن می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهکارهای پیشگیرانه و آموزشی هدفمند در سطح ملی باشد.

از معاونینی که تمایل به همکاری در این طرح دارند، جهت اعلام آمادگی نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن به ایمیل مرکز به آدرس fdlrc@fda.gov.ir اقدام کنند.

روش‌های همکاری شامل صرفاً جمع‌آوری پرسشنامه، هدایت تیمی از همکاران، برنامه‌ریزی میدانی و مدیریت منطقه‌ای پروژه است.

حبیب احسنی پور

