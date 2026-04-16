به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز جنت رئیس مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو، با اعلام خبر آغاز طرح ملی پایش داروهای تاریخ‌گذشته گفت: با توجه به ضرورت مدیریت بهینه منابع دارویی و پیشگیری از مخاطرات مصرف ناآگاهانه این دسته از داروها، اجرای این پژوهش‌های میدانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دو محور اصلی این طرح عبارتند از پایش وضعیت داروهای تاریخ‌گذشته در داروخانه‌های سراسر کشور و پایش وضعیت داروهای تاریخ‌گذشته در سطح خانوارهای ایرانی.

جنت با اشاره به روش اجرای این پژوهش‌ها، ادامه داد: جمع‌آوری داده‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد توسط مشارکت‌کنندگان انجام می‌شود و نتایج حاصل، مبنای علمی ارزشمندی برای سیاست‌گذاری‌های آتی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین دارو و آموزش همگانی فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، این بررسی‌ها از طریق تکمیل پرسشنامه توسط مشارکت‌کنندگان صورت خواهد گرفت لذا از معاونین پژوهشی واحدهای تابعه، دانشکده‌ها، دانشجویان و مراکز بهداشتی دانشگاه که آمادگی تصدی مسئولیت «مدیر منطقه‌ای پروژه» در این طرح ملی را دارند، دعوت به همکاری می‌گردد.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مشارکت فعال همکاران در سراسر کشور، ضامن موفقیت این طرح ملی و تأثیرگذاری نتایج آن در ارتقای ایمنی دارویی نظام سلامت خواهد بود.

این طرح با رویکرد کاربردی و با هدف شناسایی الگوهای مصرف و دورریز دارو در کشور طراحی شده و خروجی‌های آن می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهکارهای پیشگیرانه و آموزشی هدفمند در سطح ملی باشد.

از معاونینی که تمایل به همکاری در این طرح دارند، جهت اعلام آمادگی نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن به ایمیل مرکز به آدرس fdlrc@fda.gov.ir اقدام کنند.

روش‌های همکاری شامل صرفاً جمع‌آوری پرسشنامه، هدایت تیمی از همکاران، برنامه‌ریزی میدانی و مدیریت منطقه‌ای پروژه است.