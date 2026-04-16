روایت رئیس فدراسیون کاراته از یک خانواده ۵ نفره شهید در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما ظهر پنجشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، فرماندهان و جمعی از مردم در جنگ رمضان با انتقاد از نبود اولویت‌بندی صحیح در امور اجرایی و شخصی، اظهار کرد: ما به یک دستگاه نظارتی پنهان و چشم بینا نیاز داریم که بدون حاشیه، جلوی کمکاری‌ها و فساد را بگیرد؛ نهادی که از رسانه ملی هم قوی‌تر عمل کند.

وی با اشاره به سفر سه روز پیش خود به استان مرکزی، گفت: برای عرض تسلیت به خانواده‌ای رفته بودم که هر پنج نفر شامل پدر، مادر و سه فرزندشان در کاراته به درجه رفیع شهادت نائل شده بودند. دختر ۹ ساله این خانواده در همان کودکی در پارک‌های تهران احیای قلبی را از شهرداری یاد گرفته بود و بعدها جان برادرش را نجات داد.

این مسئول ورزشی با اشاره به محکومیت نتانیاهو در دادگاه لاهه، از بی‌توجهی برخی رسانه‌ها به جنایات جهانی انتقاد کرد و افزود: مگر می‌شود در مرکز یک کشور ۱۲ میلیون نفر علیه جنگ راهپیمایی کنند اما صدای آن به جایی نرسد؟ ما نباید ساکت باشیم.

رئیس فدراسیون کاراته با تمایز قائل شدن بین «نماد ورزش» و «نماد موشک»، خاطرنشان کرد: میدان داوری جایی است که مشخص می‌شود چه کسی یک گرم بیشتر وزنه می‌زند. ما اگر در میدان قوی نبودیم، ارتش پنجم جهان ما را خفه کرده بود. استراتژی من همیشه این بوده: تمرین در جهنم، مسابقه در بهشت.

وی با اشاره به حضور خود در دوران دفاع مقدس به عنوان مربی تکاور، تصریح کرد: ما باید قوی باشیم تا کسی به ما چشم نداشته باشد. مذاکره قبلی هم داغ بر دل ما گذاشت، اما اگر مذاکره می‌کنیم باید از روی قدرت باشد؛ مثل تنگه هرمز، نه شانسی و التماسی.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان با تأکید بر اینکه این فدراسیون به عنوان «فدراسیون برتر فرهنگی» شناخته شده، گفت: وقتی یکی از بچه‌های ما قهرمان آسیا می‌شود، مردم از کرمانشاه تا سراسر ایران خوشحال می‌شوند. وظیفه ما حمایت و همراهی تخصصی در این بخش است.

وی با اشاره به اینکه اردوی آمادگی تیم‌های ملی کاراته زنان و مردان کشور به مدت ۱۰ روز در رشت برگزار می‌شود ، تصریح کرد: در این اردو ۴۴ کاراته‌کار و مربی حضور دارند که تمرینات خود را در مجموعه‌های ورزشی شهید عضدی و یادگار امام رشت دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: در اردوی تیم ملی کاراته بزرگسالان مردان ۲۵ نفر و در بخش زنان نیز ۱۹ نفر حضور دارند .

رهنما تصریح کرد: تیم ملی‌پوشان هر روز در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی دنبال می‌کنند تا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که قرار است اواخر خردادماه در بالی اندونزی برگزار شود، آماده شوند.