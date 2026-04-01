به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی ژیمناستیک کشور در بیانیه‌ای مشترک، حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ایران را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: دشمنان این مرز و بوم با اقدامات خصمانه و مغایر با اصول انسانی و حقوق بین‌الملل، در پی خدشه‌دار کردن امنیت و تمامیت ارضی کشورمان ایران هستند؛ اما بی‌تردید اینگونه اقدامات نه‌تنها خللی در اراده ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب انسجام و همبستگی هرچه بیشتر مردم خواهد شد.

جامعه بزرگ ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، متشکل از ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران، ضمن محکومیت قاطع این تجاوزات، بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی ملی تأکید کرده و اعلام می‌دارد که امروز بیش از هر زمان دیگری، اتحاد مردم، پشتوانه‌ای مستحکم برای عبور از این شرایط حساس است.

جامعه ژیمناستیک کشور، همگام با آحاد ملت، حمایت کامل خود را از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته و تأکید می‌کند که در کنار مردم، اجازه هیچ‌گونه تعرض و تجاوز به خاک کشورمان ایران را نخواهد داد و با عزمی راسخ، حافظ عزت و اقتدار کشورمان ایران خواهد بود.

همچنین تیم‌های ملی ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران بر تداوم مسیر پرافتخار ملت ایران در سایه وحدت، همدلی و ایستادگی تأکید کرده و برای کشورمان ایران، عزت، امنیت و پیروزی روزافزون مسئلت دارند.