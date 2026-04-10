رقابت های دوومیدانی لیگ الماس به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری مسابقات دوومیدانی لیگ الماس به میزبانی قطر به زمان دیگری موکول شد.

مسئولان برگزاری مسابقات دوومیدانی لیگ الماس لیگ اعلام کردند مسابقات افتتاحیه فصل ۲۰۲۶ که قرار بود ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، به دلیل مسائل امنیتی و شرایط خاورمیانه به تعویق افتاده است.

این رویداد که قرار بود به عنوان اولین مسابقه از سری مسابقات جهانی دوومیدانی لیگ الماس در قطر برگزار شود، به تاریخ ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) منتقل و در استادیوم بین‌المللی خلیفه برگزار خواهد شد.

در بیانیه رسمی لیگ الماس عنوان شده است: «در هفته‌های اخیر، لیگ الماس وضعیت دوحه را به دقت زیر نظر داشته و با برگزارکنندگان، مقامات قطری و سایر ذینفعان همکاری نزدیکی داشته است. بر همین اساس، تصمیم به تعویق این مسابقه به نفع ایمنی ورزشکاران و تماشاگران اتخاذ شده است.

در نتیجه این تغییر، فصل ۲۰۲۶ لیگ الماس با تأخیری یک‌ماهه مواجه شده است. مسابقات امسال ابتدا ۱۶ مِی (۲۶ اردیبهشت) در چین آغاز و مسابقه دوحه به میانه تقویم منتقل خواهد شد. تاریخ جدید این مسابقه بین مسابقات اسلو (۱۰ ژوئن- ۲۰ خرداد) و مسابقات پاریس (۲۸ ژوئن - ۷ تیر) قرار دارد، به این ترتیب دوحه به هفتمین ایستگاه این سری پیش از نهایی بزرگ در بروکسل در تاریخ‌های ۴ و ۵ سپتامبر (۱۳ و ۱۴ شهریور) تبدیل می‌شود.»

برگزارکنندگان همچنین تأکید کردند که وضعیت خاورمیانه را به دقت زیر نظر خواهند داشت و در صورت تغییر شرایط، ممکن است مجدداً اقداماتی انجام دهند.

تغییر تاریخ و مکان مسابقات دیاموند لیگ دوحه تنها یکی از تأثیرات بحران منطقه‌ای است. از آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و تشدید بحران، بسیاری از رویدادهای بین‌المللی با تعویق، لغو و تغییر مکان مواجه شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به لغو مسابقات جهانی ژیمناستیک هنری در دوحه، تعویق لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ در رشته فوتبال و گراندپری‌های فرمول یک بحرین و عربستان اشاره کرد.