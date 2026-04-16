  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

دستگیری عاملان ارسال اطلاعات مراکز حساس به شبکه‌های معاند

بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مأموران پلیس اطلاعات فاتب با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت دو نفر در راستای اهداف دشمن، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های فنی و تخصصی نشان داد این افراد اخیراً با شبکه‌های معاند خارج از کشور ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی از مراکز حساس نظامی را از طریق تلفن همراه خود ارسال کرده‌اند.

با انجام تحقیقات تکمیلی، مأموران موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کنند.

در جریان تحقیقات، مشخص شد متهمان در چند نوبت با شبکه‌های معاند تماس گرفته و مختصات و اطلاعات مراکز حساس را ارسال کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان داد دو مورد از نقاط ارسالی در زمان جنگ تحمیلی مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند.

متهمان در اعترافات خود، از اقدام خود اظهار ندامت کرده و اعلام داشتند تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی قرار گرفته‌اند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: دفاع از وطن در همه ابعاد ادامه دارد و ارتباط با شبکه‌های متخاصم جرم امنیتی محسوب شده و عواقب سنگینی دارد.

کد مطلب 6802575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      1 1
      پاسخ
      این همه آدم دستگیر شده اند و این روند همچنان ادامه داره. تا موقعیکه صهیونیست‌ وجود داره خائنین هم وجود دارند

    پربازدیدها

    پربحث‌ها