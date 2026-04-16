به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی‌های فنی و تخصصی نشان داد این افراد اخیراً با شبکه‌های معاند خارج از کشور ارتباط برقرار کرده و اطلاعاتی از مراکز حساس نظامی را از طریق تلفن همراه خود ارسال کرده‌اند.

با انجام تحقیقات تکمیلی، مأموران موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آنان را دستگیر کنند.

در جریان تحقیقات، مشخص شد متهمان در چند نوبت با شبکه‌های معاند تماس گرفته و مختصات و اطلاعات مراکز حساس را ارسال کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان داد دو مورد از نقاط ارسالی در زمان جنگ تحمیلی مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند.

متهمان در اعترافات خود، از اقدام خود اظهار ندامت کرده و اعلام داشتند تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی قرار گرفته‌اند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد: دفاع از وطن در همه ابعاد ادامه دارد و ارتباط با شبکه‌های متخاصم جرم امنیتی محسوب شده و عواقب سنگینی دارد.