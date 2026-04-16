به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه نظامی حزب الله (الاعلام الحربی) تصاویری از حمله به پادگان «کریات شمونه» ارتش رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی با اسکادرانی از پهپادهای انفجاری پخش کرد.

بر اساس تصاویر منتشر شده، این حمله در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ و در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر علیه مناطق جنوبی لبنان انجام شده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که ساعت ۱۰:۵۰ امروز پنج شنبه مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شرق شهرک رب الثلاثین در جنوب لبنان موشک باران کرده است.

شهرک صهیونیست نشین کفار گلعادی هم ساعت ۱۰:۴۰ هدف حمله سنگین حزب الله قرار گرفت.

مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۸:۰۰ صبح هم مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و تجهیزات آنها را در ارتفاعات الحمامص در جنوب شهر الخیام موشک باران کردند.

آشیانه توپخانه ارتش اشغاگر در «کفر گلعادی» و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و جنگ افزارهای آنها در شهر الخیام هم بامداد امروز پنج شنبه هدف حملات سنگین موشکی حزب الله قرار گرفت.