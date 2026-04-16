۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

قالیباف: آتش‌بس در لبنان به اندازه آتش‌بس در ایران برای ما اهمیت دارد

رئیس مجلس با بیان اینکه برادران لبنانی خود را هیچگاه فراموش نکرده و آنها را از خودمان می‌دانیم، گفت: به طور مداوم پیگیر اوضاع لبنان و برقراری آتش بس هستم و این موضوع برای ما بسیار مهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلفنی با نبیه بری همتای لبنانی خود با تسلیت شهادت مردم مظلوم و مقاوم لبنان به ویژه رزمندگان دلاور حزب الله و امل، از روحیه شجاعت و ایستادگی ملت لبنان و نیز رئیس مجلس این کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: خدا وعده داده هنگامی که مقاومت صورت بگیرد قطعا نتیجه آن نصرت و پیروزی است.

قالیباف با بیان اینکه ما برادران لبنانی خود را هیچگاه فراموش نکرده و آنها را از خودمان می‌دانیم، گفت: من به طور مداوم پیگیر اوضاع در لبنان و برقراری آتش بس در این کشور هستم و این موضوع برای ما بسیار مهم است. در مذاکرات اسلام آباد و نیز پس از آن هم به طور جدی به دنبال وادار کردن دشمنان به برقراری آتش بس دائم در همه مناطق درگیری طبق توافق هستیم چرا که برای ما آتش بس در لبنان به اندازه آتش بس در ایران اهمیت دارد.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اظهار داشت: اسرائیل به معنای واقعی کلمه در حال جنایت در کشور ما و به دنبال آواره‌سازی لبنانی‌هاست و تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر لبنانی آواره شده‌اند.

وی با بیان اینکه ما و رزمندگان مقاومت در مسیر خود ثابت قدم هستیم و هرگونه ارتباط و رایزنی رسمی با رژیم صهیونیستی قطعا در راستای منافع مردم لبنان نیست، تصریح کرد: از جدیت و تلاشهای جنابعالی در حمایت از لبنان و مقاومت اسلامی قدردانی می کنم.

محسن صمیمی

    IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      10 8
      پاسخ
      یادم نمیاد مذاکره با آمریکا و اروپا هیچ دستاوردی برای ایران داشته باشد .‌همان طور که آمریکا با هواپیماهایش صحبت میکند ما هم باید با موشکهایمان صحبت کنیم
      IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
        5 10
        دشمن قطعا تا زور بالای سرش نباشد عقب نمی‌نشیند. اما مذاکراتی که با نظارت ولی فقبه و تأیید ایشان همراه باشد، می‌تواند در آگاه‌سازی داخلی و خارجی مؤثر باشد.
    IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      9 6
      پاسخ
      آقای قالیباف : به نظر می‌رسد که این ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی سازی شده بدجوری فکر دونالد ترامپ قمارباز و دوست جنایتکارش نتانیاهو را مشغول کرده و به احتمال زیاد آنها یک طرح مشترک ربایش ولی گسترده تر از قبلی را در اطراف اصفهان مانند دفعه قبل به اجرا درخواهند آورد. پس بایستی گوش به زنگ بود و تمام حرکات آنها را زیر نظر گرفت. نتانیاهو هم پس از آتش بس گفته بود که کارتمام نشده. روس‌ها و چینی ها هم هشدار دادند. حمله اخیر به پادگان شرق یا پلیس کشور هم برای حواس پرت کردن ما است. اصلا نباید غافلگیر شویم .
    IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      5 5
      پاسخ
      باید بدانید آتش‌بس فقط برای انجماد ایران و کشتار در لبنان و تجهیز قوای دشمن بود. از اهداف اصلی دشمن جدایی و کینه و خشم در جبهه متحد مقاومت است ! حواستان نیست؟ آتش بس هرگز نباید تمدید شود درگیری لبنان ادامه یابد به تنگه باب المندب بیشتر فکر کنید
      IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
        0 0
        متخصصان حواسشون هست چیکار میکنن

