نورانی: مجتمع فرهنگی آستارا نیازمند تأمین اعتبار فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان آستارا به همراه فرماندار، نماینده مردم این شهرستان در مجلس و همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان با بیان اینکه هدف اصلی سفر، قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی و اجرایی آستارا و بررسی میدانی مسائل شهرستان است، اظهار کرد: شهرهای مرزنشین در دوره‌های مختلف، نقش‌آفرینی ویژه‌ای در شرایط حساس کشور داشته و خواهند داشت.

وی آستارا را یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های گیلان در حوزه تجارت خارجی و ترانزیت دانست و افزود: آستارا نقطه اتصال ریلی، دریایی و جاده‌ای کشور است و می‌تواند نقش بی‌بدیلی در توسعه ترانزیت ملی ایفا کند. به همین دلیل، نگاه ویژه به زیرساخت‌های این شهرستان ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و خدمات پیرامونی آستارا باید متناسب با وزن این شهرستان در تبادلات خارجی توسعه یابد، گفت: اگر زیرساخت‌ها تقویت نشود، عنوان «مرز» تنها در حد نام باقی می‌ماند، اما با تخصیص منابع ملی و استانی، آستارا قادر است نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند.

مسیر رشت - آستارا باید در اولویت توسعه قرار گیرد

نورانی در ادامه به بررسی وضعیت پروژه‌های حوزه آب اشاره کرد و افزود: در بازدید از سد لاستیکی ملاهادی، موضوعات مربوط به آب شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته برای تأمین منابع این پروژه قابل تقدیر است.

وی همچنین با اشاره به بازدید از مجتمع فرهنگی آستارا که سال‌ها پیش یک‌بار افتتاح شده بود، گفت: این مجموعه به دلیل عدم بهره‌برداری و رطوبت هوا دچار آسیب‌های جدی شده و نیازمند تأمین اعتبار برای تکمیل تجهیزات تخصصی و مرمت سازه است. به گفته وی، هزینه تکمیل این پروژه با قیمت‌های امروز بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه آستارا برای ایفای نقش فرهنگی خود به این پروژه نیاز دارد، اظهار امیدواری کرد با جبران کم‌توجهی‌های گذشته، این مجموعه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

نورانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت محورهای جاده‌ای منتهی به آستارا گفت: مسیر رشت – سراوان – تومن – سه‌راه پونل – آستارا یک محور اقتصادی مهم برای اتصال به بنادر انزلی و کاسپین و همچنین فرودگاه رشت است و باید در اولویت توسعه قرار گیرد.

زیرساخت‌های گمرکی آستارا با سطح انتظارات ملی فاصله دارد

وی همچنین درباره وضعیت گمرک آستارا و طرح گمرک جدید افزود: زیرساخت‌های موجود با سطح انتظارات ملی فاصله دارد و لازم است سازمان‌های ملی توجه ویژه‌تری به این حوزه داشته باشند.

نورانی با ابلاغ پیام استاندار گیلان مبنی بر خسته‌نباشید و آرزوی توفیق برای مدیران و کارکنان اجرایی آستارا، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای ارائه توجیهات فنی و پیگیری تخصیص منابع لازم در کنار مسئولان شهرستان خواهد بود تا پروژه‌ها با همدلی و همکاری به نتیجه برسند.

وی در پایان آستارا را یکی از زیباترین مناطق ایران توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود مردم این شهرستان همواره از زیبایی طبیعت و کیفیت زندگی مطلوب بهره‌مند باشند.