به گزارش خبرنگار مهر، امروز سالگرد شهادت امام محمدباقر علیه السلام است.تاریخ تمدن اسلامی در قرن نخست هجری، فراز و فرودهای بسیاری را به خود دید، اما هیچ مقطعی به اندازه دوران امامت امام محمد باقر (ع) در بازسازی زیربنای معرفتی دین نقش کلیدی نداشته است. لقب «باقرالعلوم» که از سوی پیامبر اکرم (ص) پیش‌بینی شده بود، نه یک توصیف نمادین، بلکه بیانی از یک راهبرد کلان علمی بود. امام باقر (ع) در شرایطی زمام هدایت فکری جامعه را بر عهده گرفتند که جهان اسلام از یک سو با بحران مشروعیت سیاسی حکام اموی و از سوی دیگر با هجمه اندیشه‌های وارداتی و التقاطی دست و پنجه نرم می‌کرد. ایشان با درک دقیق این ضرورت، «دانشگاه بزرگ مدینه» را پایه‌گذاری کردند؛ نهادی که نه تنها به تبیین فقه و حدیث پرداخت، بلکه به مثابه یک منظومه علمی فراگیر، تمامی ابعاد حیات انسانی از کلام و فلسفه تا طب و علوم طبیعی را تحت پوشش قرار داد. این گزارش بر آن است تا با رویکردی تحلیلی، ابعاد این حیات علمی را از منظر ساختار آموزشی، کادرسازی نخبگانی و مقابله با بن‌بست‌های فکری بررسی کند.

بستر تاریخی نهضت امام باقر (ع) با افول قدرت بنی‌امیه و آغاز کشمکش‌های داخلی آن‌ها همراه بود. این «فترت سیاسی» فرصتی طلایی پدید آورد تا امام بتواند فارغ از اختناق شدیدی که در دوره امام سجاد (ع) حاکم بود، کرسی‌های تدریس عمومی را در مسجدالنبی و منزل خویش برقرار کند. در این دوران، مرزهای جغرافیایی اسلام به شدت گسترش یافته بود و با ورود ملل مختلف، نظام‌های حقوقی رومی، اندیشه‌های عرفانی مسیحی، فلسفه یونانی و نظام‌های اقتصادی یهودی وارد فضای فکری مسلمانان شده بود. حکومت اموی نیز برای مشروعیت‌بخشی به خلافت سلطنتی خود، به سیاست‌هایی چون ترویج «جبرگرایی» و حمایت از «مرجئه» روی آورده بود تا مسئولیت جنایات خود را از دوش حاکمان برداشته و به تقدیر الهی نسبت دهد. در چنین فضای مسمومی، امام باقر (ع) دانشگاهی را بنا نهاد که اولین وظیفه‌اش «پالایش معرفتی» و بازگشت به قرآن و سنت اصیل نبوی بود. ایشان با استفاده از روش‌های استدلالی و منطقی، به نقد جریان‌های انحرافی پرداختند و نشان دادند که اسلام ناب، پاسخی عقلانی برای تمام نیازهای نوظهور دارد.

ساختار آموزشی مدرسه علمی امام باقر (ع) بر پایه تخصص‌گرایی استوار بود. بر خلاف حوزه‌های علمیه ابتدایی که تنها به نقل حدیث بسنده می‌کردند، در مدرسه باقری، شاگردان بر اساس استعداد و علاقه به رشته‌های مختلف هدایت می‌شدند. برخی در حوزه «کلام و اعتقادات» متخصص شدند تا از مرزهای عقیده در برابر شبهات ملحدان و زنادقه دفاع کنند؛ برخی دیگر در «فقه و اصول» به تحصیل پرداختند تا قواعد استنباط احکام را بیاموزند.

امام برای نخستین بار قواعد کلی اجتهاد را تدوین کردند و به شاگردان فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»؛ یعنی وظیفه ما بیان اصول کلی است و وظیفه شما استخراج فروع و احکام جزیی از این اصول. این جمله، سنگ بنای علم اصول فقه در تاریخ اسلام شد و بن‌بست‌های فقیهان مدینه و کوفه را که به «قیاس» و «استحسان» پناه برده بودند، شکست. امام با این کار، استقلال فکری شیعه را در برابر مکاتب فقهی حکومتی تضمین کرد.

«کادرسازی» برای آینده جهان اسلام

در این دانشگاه جامع، تربیت شاگردان تنها به انتقال دانش محدود نمی‌شد، بلکه «کادرسازی» برای آینده جهان اسلام هدف اصلی بود. بر اساس منابع رجالی، بیش از ۴۶۰ نفر از بزرگان تابعین و فقهای مسلمان در زمره شاگردان مستقیم ایشان بوده‌اند. شخصیت‌هایی نظیر زرارة بن أعین، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب و جابر بن یزید جعفی، هر کدام به تنهایی قطب علمی زمانه خود بودند. برای درک عظمت این تربیت علمی، باید به سخن «ابوزهره» از علمای بزرگ اهل سنت نگریست که می‌گوید: «کسی از مدینه دیدن نمی‌کرد مگر آنکه از محضر امام باقر (ع) بهره می‌گرفت و علمای سایر سرزمین‌ها برای خوشه‌چینی از دانش او به حجاز می‌آمدند.» امام حتی شاگردان خود را به نشستن در مساجد و فتوا دادن برای مردم تشویق می‌کردند تا مرجعیت علمی اهل‌بیت (ع) در میان توده مردم نهادینه شود. برای مثال، به ابان بن تغلب می‌فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، زیرا من دوست دارم در میان پیروانم افرادی مانند تو دیده شوند.» این رویکرد، شبکه وسیعی از عالمان را پدید آورد که از خراسان تا آفریقا، حاملان دانش باقری بودند.

یکی از درخشان‌ترین ابعاد فعالیت علمی امام باقر (ع)، پرداختن به علوم طبیعی و انسانی در کنار معارف وحیانی بود. در گزارش‌های تاریخی و احادیث بر جای مانده، نظرات ایشان در باب طب، بهداشت، ستاره‌شناسی و حتی مباحث مربوط به آفرینش جهان مشهود است. ایشان دانش را به مثابه یک کل یکپارچه می‌دیدند که ریشه در توحید دارد. در حالی که مترجمان تحت حمایت دربار اموی سعی داشتند با ترجمه متون یونانی، تفکر مادی‌گرایانه را ترویج کنند، امام باقر (ع) با تکیه بر علم لدنی و عقلانیت قرآنی، «فلسفه اسلامی» را پی‌ریزی کردند که در آن عقل و وحی مکمل یکدیگرند. مناظرات ایشان با پیشوایان مسیحی و اسقف‌های بزرگ شام در دوران تبعید اجباری به دمشق، گواهی بر تسلط بی‌چون و چرای ایشان بر کتب آسمانی پیشین و استدلال‌های منطقی است که مایه شگفتی دشمنان شد.

امام باقر (ع) همچنین در برابر «نئواندیشی‌های کاذب» دینی که از سوی امویان حمایت می‌شد، ایستادگی کردند. دولت اموی با مهندسی فرهنگی درصدد بود تا تفکر ولایی و نظام مبتنی بر امامت و عدالت را حذف کند. آن‌ها با ترویج صوفی‌گری افراطی و جدایی دین از سیاست، می‌خواستند جامعه را نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت کنند. امام در پاسخ، حوزه‌ای علمی ایجاد کردند که در آن «سیاست عین دیانت» بود؛ اما نه به معنای مبارزه مسلحانه زودرس، بلکه به معنای تربیت انسان‌هایی که تفاوت بین حاکم عادل و ظالم را بر اساس معیارهای علمی و قرآنی بشناسند. ایشان با تبیین دقیق مفهوم «امامت»، آن را به عنوان یک نهاد علمی و هدایتی معرفی کردند که استمرار نبوت است. این تبیین‌های کلامی، راه را برای قیام‌های فرهنگی بعدی هموار کرد و زیربنای تمدنی شد که بعدها در عصر صادقین (ع) به اوج خود رسید.

نهضت بیداری علمی و دینی

از منظر روش‌شناسی، امام باقر (ع) بر «تفسیر قرآن به قرآن» و استفاده از سنت قطعیه تاکید داشتند. در دورانی که اسرائیلیات (روایات تحریفی یهودی) وارد تفاسیر شده بود، ایشان با قاطعیت به نقد این روایات پرداختند. جابر بن یزید جعفی نقل می‌کند که امام هزاران حدیث از اسرار قرآن به او آموخته بود که اجازه فاش کردن عمومی آن‌ها را نداشت، مگر برای اهلش. این نشان‌دهنده لایه‌بندی آموزشی در دانشگاه مدینه است؛ یک سطح عمومی برای توده مسلمانان و یک سطح فوق‌تخصصی برای نخبگان که حاملان اسرار و دقایق علمی بودند. این مرزبندی باعث شد که میراث علمی اهل‌بیت (ع) از گزند حوادث مصون بماند و به دست آیندگان برسد.

در نهایت، باید گفت که حوزه علمی امام باقر (ع) تنها یک کانون مذهبی نبود، بلکه یک «نهضت بیداری علمی و دینی» بود که هویت شیعه را به عنوان یک جریان فکری عقل‌گرا و متعبد تثبیت کرد. اگر تلاش‌های علمی این امام همام نبود، تندبادهای حوادث سیاسی و هجمه جریانات فکری یونانی و مادی، اثری از اسلام ناب بر جای نمی‌گذاشت. امام باقر (ع) با شکافتن هسته دانش، راه را برای تمامی اندیشمندان مسلمان در قرون بعدی باز کردند. امروزه هر جا سخن از فقه، تفسیر، کلام و حتی اخلاق اسلامی است، رد پای شاگردان و آموزه‌های دانشگاه مدینه به وضوح دیده می‌شود. ایشان ثابت کردند که پیروزی واقعی در میدان اندیشه رقم می‌خورد و تمدنی ماندگار است که بر پایه علم و معرفت بنا شده باشد. این میراث عظیم، همچنان به عنوان منبعی غنی برای حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های جهان اسلام باقی مانده و الگویی از «تعامل سازنده علم و دین» را به بشریت عرضه کرده است.

القابی چون «باقرالعلوم» نه تنها یک فضیلت فردی، بلکه توصیف‌گر یک جریان تمدن‌ساز است که توانست در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ، مشعل دانش را فروزان نگاه داشته و پلی میان وحی آسمانی و عقل انسانی بنا کند. دانشگاهی که ایشان بنا نهادند، مرزهای جغرافیایی را درنوردید و به الگویی برای تمام مراکز علمی جهان اسلام تبدیل شد؛ مرکزی که در آن حقیقت، فدای مصلحت نشد و دانش، ابزاری برای رهایی انسان از بند جهل و استبداد گردید.