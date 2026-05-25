به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی عصر دوشنبه در جمع علما و مدیران مراکز اسلامی استان با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مقابله با استکبار جهانی، صهیونیسم و قدرت‌های سلطه‌گر قرار دارد و پیروزی ایران، پیروزی همه مسلمانان خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با بیان اینکه جایگاه علما در اسلام بسیار رفیع و تعیین‌کننده است، گفت: بر اساس روایات اسلامی، عالمی که برای احیای دین و هدایت مردم تلاش می‌کند، جایگاهی نزدیک به پیامبران الهی دارد و این مسئولیت، وظیفه علما را سنگین‌تر می‌کند.

نورمفیدی ادامه داد: امروز شرایط جامعه با گذشته متفاوت شده و نسل جوان در فضایی گسترده از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات متنوع زندگی می‌کند؛ بنابراین علما باید معارف دینی را به گونه‌ای تبیین کنند که برای جوانان، زنان و عموم مردم قابل فهم و اقناع‌کننده باشد.

وی اظهار کرد: رساندن پیام دین باید روشن، شفاف و متناسب با شرایط روز باشد تا بتواند پاسخگوی شبهات و هجمه‌های فکری علیه اسلام باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال شعله‌ور کردن اختلافات شیعه و سنی است، اما علمای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ در کنار یکدیگر برای اعتلای اسلام تلاش کرده‌اند و امروز نیز وحدت اسلامی مهم‌ترین نیاز جامعه است.

وی افزود: مردم استان گلستان همواره نماد همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب بوده‌اند و باید با هوشیاری، توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان را خنثی کرد. نورمفیدی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار کرد: در شرایط کنونی باید مردم را به همدلی، احسان و کمک به یکدیگر دعوت کرد و اجازه نداد برخی با سوءاستفاده از شرایط، به دنبال کسب ثروت از مسیرهای نادرست باشند.

وی با قدردانی از حضور علما و روحانیون مناطق مختلف استان، بر ضرورت تقویت بنیه علمی حوزه‌ها و تربیت نسل آگاه و توانمند از طلاب و مبلغان دینی تاکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم گلستان در عرصه علمی و معرفتی به جایگاهی ممتاز در کشور و جهان اسلام دست یابد.