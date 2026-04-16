به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم مسعود بیگی عصر پنجشنبه در آیین اربعین شهدای ناوشکن دنا، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا و آرزوی رحمت واسعه الهی برای آن عزیزان، اظهار داشت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی ۴۸ روز پیش، کشور عزیزمان را مورد هدف قرار داد و صحنه‌های دردناکی از شهادت و مصدومیت را رقم زد.

وی افزود: دشمن خیال می‌کرد با یک حمله سریع و به شهادت رساندن رهبر و بزرگان با استفاده از عناصر داخلی، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما به لطف خداوند و تلاش مسئولان، این نقشه نافرجام ماند.

جانشین منطقه یکم نداجا با اشاره به حمله به ناوشکن دنا، تصریح کرد: یکی از صحنه‌هایی که برای ما به عنوان پرسنل دریایی و همه مردم ایران بسیار دردناک بود، هدف قرار گرفتن یگانی بود که برای یک ماموریت غیر نظامی اعزام شده و در شرایط جنگی آماده نبود. این یگان در آب‌های ساحلی یک کشور خارج از منطقه، مورد هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از همکاران ما به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر اینکه صحنه‌هایی مانند مدرسه شجره طیبه و ناوشکن دنا هرگز از ذهن ما پاک نخواهد شد، خاطرنشان کرد: همانطور که مشاهده کردید، دشمن نتوانست هیچ غلطی بکند و من به شما قول می‌دهم بعد از این هم هیچ غلطی نخواهد کرد. ما تا آخرین قطره خون پیگیر انتقام تمام عزیزانی هستیم که در این جنگ نابرابر به شهادت رسیده‌اند و اجازه نمی‌دهیم کوچکترین تعرضی به نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد.

ناخدا بیگی در پایان ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در این مراسم نورانی، ابراز امیدواری کرد: به لطف دعای شما عزیزان و حضور شبانه‌تان در تجمعات خیابانی، ان‌شاءالله به زودی شاهد پیروزی کامل کشور عزیزمان و نظام جمهوری اسلامی بر تمامی دشمنان باشیم.