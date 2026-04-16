  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

ناخدا بیگی: تا آخرین قطره خون انتقام شهدای ناوشکن دنا را می‌گیریم

بندرعباس- جانشین فرماندهی منطقه یکم نیروی دریایی ارتش گفت: تا آخرین قطره خون پیگیر انتقام تمام عزیزانی هستیم که در این جنگ نابرابر به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم مسعود بیگی عصر پنجشنبه در آیین اربعین شهدای ناوشکن دنا، ضمن خیرمقدم به خانواده‌های معظم شهدا و آرزوی رحمت واسعه الهی برای آن عزیزان، اظهار داشت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی ۴۸ روز پیش، کشور عزیزمان را مورد هدف قرار داد و صحنه‌های دردناکی از شهادت و مصدومیت را رقم زد.

وی افزود: دشمن خیال می‌کرد با یک حمله سریع و به شهادت رساندن رهبر و بزرگان با استفاده از عناصر داخلی، نظام جمهوری اسلامی را ساقط کند، اما به لطف خداوند و تلاش مسئولان، این نقشه نافرجام ماند.

جانشین منطقه یکم نداجا با اشاره به حمله به ناوشکن دنا، تصریح کرد: یکی از صحنه‌هایی که برای ما به عنوان پرسنل دریایی و همه مردم ایران بسیار دردناک بود، هدف قرار گرفتن یگانی بود که برای یک ماموریت غیر نظامی اعزام شده و در شرایط جنگی آماده نبود. این یگان در آب‌های ساحلی یک کشور خارج از منطقه، مورد هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از همکاران ما به شهادت رسیدند.

وی با تأکید بر اینکه صحنه‌هایی مانند مدرسه شجره طیبه و ناوشکن دنا هرگز از ذهن ما پاک نخواهد شد، خاطرنشان کرد: همانطور که مشاهده کردید، دشمن نتوانست هیچ غلطی بکند و من به شما قول می‌دهم بعد از این هم هیچ غلطی نخواهد کرد. ما تا آخرین قطره خون پیگیر انتقام تمام عزیزانی هستیم که در این جنگ نابرابر به شهادت رسیده‌اند و اجازه نمی‌دهیم کوچکترین تعرضی به نظام جمهوری اسلامی صورت گیرد.

ناخدا بیگی در پایان ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در این مراسم نورانی، ابراز امیدواری کرد: به لطف دعای شما عزیزان و حضور شبانه‌تان در تجمعات خیابانی، ان‌شاءالله به زودی شاهد پیروزی کامل کشور عزیزمان و نظام جمهوری اسلامی بر تمامی دشمنان باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها