حضور هفدهمین ناوگروه نیروی دریایی در اقیانوس هند و دریای سرخ

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار دوم حسین آزاد عصر شنبه در مانور بزرگ قرآنی که در عرشه ناوشکن جماران برگزار شد، بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار دیگر جهادگران فرهنگی وارد صحنه رزم فرهنگی شده است.

وی در ادامه با اشاره به باطن عمیق کتاب آسمانی قرآن کریم، اظهار داشت: قرآن کتابی است که دارای ظاهری دل نشین و باطنی عمیق است و کتاب صامتی است که نیاز به ناطقانی همچون انبیا الهی و ائمه معصوم (ع) دارد.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در این روزها که دنیای به ظاهر متمدن و پیشرفته غرب در سرگشتگی و حیرانی و به دور از معنویت به سر می برد تمسک جستن به قرآن کریم بهترین راه نجات تمامی گمراهان است.

دریادار دوم آزاد با اشاره به عملی شدن دستورات قرآن کریم در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) کتاب آسمانی قرآن را از انزوا خارج کرد و این کتاب الهی را وارد صحنه معادلات سیاسی و اجتماعی جامعه کرد و امروز به برکت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نماد عمل به دستورات قرآن کریم تبدیل شده است.

وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اوج ناباوری و برخلاف برآوردهای عملیاتی دشمن توانست با تمسک به قرآن کریم و با استفاده از نیروهای ولایت مدا و عاشق شهادت توانست بر دشمنان غلبه کند.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ناوشکن جماران را نماد بالندگی متخصصان ایرانی دانست و عنوان کرد: ناوشکن تمام ایرانی جماران که امروز به نماد بالندگی کشورمان عزیزمان تبدیل شده با تمسک متخصصان کشورمان به قرآن کریم و در اوج تحریمها ساخته شد.

دریادار دوم آزاد اضافه کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس شهدای فروانی در خلیج فارس به ملکوت پیوستند و شهدای خفته در خلیج فارس فضای این خلیج را به فضایی ملکوتی تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اعزام هفده ناوگروه توسط نیروی دریایی ارتش به آبهای آزاد، بیان داشت: هفدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از ابتدای بهمن ماه امسال به آبهای آزاد اعزام شده و در حال حاضر با استقرار در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای سرخ در حال حفاظت از منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در آبهای آزاد است.

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش ادامه داد: هفدهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش شامل ناوشکن شهید نقدی و ناو بالگردبر خارک است که تمامی اعضای این ناوگروه با پهلو گرفتن در بندر جده به زیارت خانه خدا مشرف شدند.