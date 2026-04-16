خانه سینما: شرایط دسترسی عموم مردم به اینترنت فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما، با انتشار متنی از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تقاضا کرد شرایط دسترسی عموم مردم به اینترنت فراهم شود.

متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای مسعود پزشکیان

رئیس جمهور محترم ایران

دسترسی به اینترنت امروزه یک گزینه تجملی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا، رشد، اعلان حضور و افزایش تأثیرگذاری در جهان به شدت دیجیتالی شده‌ی عصر حاضر محسوب می‌شود.

عدم دسترسی به اینترنت، ایرانیان را در تمامی ابعاد اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و توانایی آنها را در زیست معاصر و خدمت‌رسانی به جامعه محدود کرده و قاعدتا موجب انزوا و فراموش‌شدگی تمدنی ایران می‌شود.

از ریاست محترم جمهور انتظار دارد بر اساس وعده های‌شان نسبت به بازگرداندن حق دسترسی عموم مردم به اینترنت وفادار و عامل باشند.»

جامعه اصناف سینمای ایران «خانه‌سینما»