۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

خانه سینما: شرایط دسترسی عموم مردم به اینترنت فراهم شود

خانه سینمای ایران با انتشار پیامی، از رئیس جمهور تقاضا کرد تا شرایط دسترسی عموم مردم به اینترنت را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه سینما، با انتشار متنی از مسعود پزشکیان رئیس جمهور تقاضا کرد شرایط دسترسی عموم مردم به اینترنت فراهم شود.

متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای مسعود پزشکیان

رئیس جمهور محترم ایران

دسترسی به اینترنت امروزه یک گزینه تجملی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا، رشد، اعلان حضور و افزایش تأثیرگذاری در جهان به شدت دیجیتالی شده‌ی عصر حاضر محسوب می‌شود.

عدم دسترسی به اینترنت، ایرانیان را در تمامی ابعاد اقتصادی، آموزشی و فرهنگی با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و توانایی آنها را در زیست معاصر و خدمت‌رسانی به جامعه محدود کرده و قاعدتا موجب انزوا و فراموش‌شدگی تمدنی ایران می‌شود.

از ریاست محترم جمهور انتظار دارد بر اساس وعده های‌شان نسبت به بازگرداندن حق دسترسی عموم مردم به اینترنت وفادار و عامل باشند.»

جامعه اصناف سینمای ایران «خانه‌سینما»

    • IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      هر انسانی فارغ از گرایش سیاسی و جنسیت و دین و مذهب باید به نت بین‌المللی و دیتا دسترسی داشته باشن این یکی از ارکان ابتدایی حقوق بشره
    • میلاد IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      باسلام ودرودوسپاس وتشکر فراوان ازخانه سینما برای پیگیری دسترسی به اینترنت جهانی که جز حق وحقوق اولیه مامردم هست درودبرشرافتتون که ازحق وحقوق مامردم حمایت ودفاع میکنید درپناه حق همیشه سلامت وتندرست وموفق وسربلندباشید 😍😍😍😍😍
    • IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      خانه سینما امنیت فضای مجازی رو تامین میکنه که چنین پیشنهادی میده؟!
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      خودمون بهترین برنامه های ایرانی رو داریم هیچ نیازی هم به برنامه های خارجی نداریم
      • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
        شما استفاده نکن
      • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
        شما چی میدونی بازار مالی یعنی چی..کارای علمی یعنی چی..پس جای بقیه نظر نده

