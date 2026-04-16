یادداشت مهمان - حسین ناهی، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات: چند روز پیش بود که وزارت ارتباطات در اقدامی که به گمان خود لطفی در حق مردم بود، اعلام کرد پنج گیگ اینترنت به عنوان هدیه به همه کاربران تعلق می‌گیرد. خبری که اگرچه در نگاه اول می‌توانست لبخندی بر لب مردم بنشاند، اما در عمل تبدیل به سوژه‌ای تلخ برای کاربران ایرانی شد.

در ابتدا که به دلیل اطلاع رسانی نامناسب، قریب به اتفاق کاربران از آن در روزهای جنگ، بی اطلاع ماندند و تا امروز از آن نتوانستند استفاده کنند.

برخی از کاربران هم به طور اتفاقی مطلع شدند، ساعت‌ها در سامانه‌های اعلامی معطل ماندند، برخی هرگز پیامکی دریافت نکردند، برخی دیگر با خطاهای فنی متعدد مواجه شدند. انگار نه انگار که قرار بود یک هدیه ساده و بی‌دردسر باشد.

واقعیت این است که این هدیه طوری طراحی شده بود که کاربران نتوانند آن را دریافت کنند. انگار یک بازی پیچیده بود با کلی شرط و شروط. بعضی از کاربران مجبور شدند چندین بار کد دستوری ارسال کنند، بعضی به پشتیبانی اپراتورها مراجعه کردند و پاسخ قانع‌کننده‌ای نگرفتند و بعضی هم پس از کلی تلاش، ناامید شدند و از دریافت آن صرف‌نظر کردند. در نهایت، آن پنج گیگی که قرار بود خیال مردم را از بابت مصرف اینترنت در دوران جنگ راحت کند، عملاً برای بسیاری از کاربران به یک وعده دست‌نیافتنی تبدیل شد.

اما جالب‌تر اینجاست که پنج گیگ اینترنت داخلی وزارت ارتباطات در شرایط فعلی، در مقایسه با تجربه‌های مشابه در گذشته، بسیار ناچیز و کم‌اهمیت به نظر می‌رسد. یادمان نرفته است در زمان کرونا، وزارت ارتباطات در دولت وقت، بسته پرحجم اینترنت ثابت را به عنوان هدیه برای همه کاربران اعلام کرد. حجمی که واقعاً برای خانواده‌ها در ایام قرنطینه مفید بود و کاربرد داشت. ضمن اینکه دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بطور جداگانه بسته های هدیه را دریافت کردند.

بعد از آن نیز در دولت بعد، به دلیل جبران گرانی بهای اینترنت حداقل دو بار بسته های هدیه اینترنت برای همه کاربران درنظر گرفته شد.

سوال این است که در شرایطی که قیمت اینترنت در فاصله چند ماه دو بار گران شده و تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از خانواده‌ها برای خرید بسته‌های اینترنت در ایام جنگ با مشکل مواجه هستند، آیا بسته پنج گیگی اینترنت توانست مشکلی از مشکلات مردم کم کند یا به آن اضافه کرد!؟

واقعیت این است که این اقدام وزارت ارتباطات بیش از آنکه شبیه یک «هدیه» باشد، شبیه یک «حرکت نمادین» بود؛ اقدامی که شاید فقط برای این انجام شد که در تیتر خبرها بگنجد و بگویند «ما هم به فکر مردم هستیم».

اما مردم دیگر از این حرکات نمادین سیر شده‌اند. آنها به جای هدیه‌های مبهم و سخت‌گیرانه، خواستار اینترنت پایدار، ارزان و بدون محدودیت هستند. آنها به جای پنج گیگ داخلی که معلوم نیست چطور باید دریافتش کنند، خواهان این هستند که همان اینترنت بین‌المللی که حقشان است، بدون دغدغه در اختیارشان قرار گیرد.

شایسته است که وزارت ارتباطات در راستای شفاف سازی، تعداد بسته های اختصاص داده شده را اعلام کند تا ببینیم چه تعداد از کاربران واقعاً توانسته‌اند این به اصطلاح هدیه را دریافت کنند.

آمار و ارقام، حقیقت را بهتر از هر بیانیه‌ای نشان می‌دهد. اگر قرار است هدیه‌ای داده شود، ضمن اطلاع رسانی مناسب، باید به گونه‌ای باشد که مردم به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند. نه اینکه تبدیل به چالشی جدید برای کاربرانی شود که از قبل با مشکلات عدیده‌ای درگیرند و کسی هم پاسخگو نباشد.

انتظار می‌رود وزارت ارتباطات به جای اقدامات تبلیغاتی و نمادین، رویکرد خود را تغییر دهد و به جای وعده‌های کوچک و مبهم، گام‌های اساسی برای حل مشکلات واقعی مردم در حوزه ارتباطات بردارد. مردم ایران لایق بهترین‌ها هستند، نه پنج گیگی که گرفتنش هم معجزه می‌خواهد!