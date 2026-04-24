ارائه سند فنی ایران درباره ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه در ITU

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سیوپنجمین نشست کارگروه مطالعاتی 4C اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) که از دوم تا دوازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در سوئیس در حال برگزاری است، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش فعالی در فرایند تدوین استانداردهای جهانی ارتباطات رادیویی ایفا کرد. این نشست با حضور بیش از ۶۰۰ نماینده از کشورها، سازمانها و شرکتهای مطرح حوزه ارتباطات رادیویی برگزار میشود.
در این رویداد، دومین سند مشارکت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران درباره نتایج مطالعات فنی مرتبط با فناوری «ارتباط مستقیم ماهوارهای با تجهیزات هوشمند زمینی» توسط عظیمفرد، عضو هیأت علمی پژوهشگاه، و مدیرکل نظارت بر طیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه شد. این سند حاصل پروژه پژوهشی «مطالعه و استخراج ابعاد فنی و رگولاتوری مرتبط با ارتباطات مستقیم ماهوارهای با تجهیزات هوشمند زمینی در ایران» است که با سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پژوهشگاه در حال اجراست. سال گذشته نیز نخستین سند مشارکت توسط پدرام حاجیپور در نشست سیوچهارم ارائه شده بود. این اسناد با همکاری علمی گروه ارتباطات ماهوارهای پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه و معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین و نهایی شده است.
در سند مشارکت جدید، موضع پیشنهادی ایران با عنوان «بررسی سناریوهای تداخل رادیویی بین یک سیستم DC-MSS-IMT و شبکههای زمینی IMT» مطرح شد. این سند به ارزیابی تداخلات احتمالی میان منظومههای چند هزار ماهوارهای و شبکههای نسل چهارم، پنجم و نسلهای آینده ارتباطات سیار میپردازد؛ موضوعی که با استقبال و پرسشهای متعدد متخصصان بینالمللی همراه شد.
فناوری ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه، مرز میان شبکههای فضایی و زمینی را از میان برداشته و بخشی از طیف فرکانسی شبکههای سلولی موجود در بازه ۶۹۴ تا ۲۷۰۰ مگاهرتز را بهکار میگیرد. از این رو، کشورها باید مواضع خود را در نشستهای ITU بهصورت مرحلهای اعلام کنند تا اولویت دسترسی به فرکانسها، راهکارهای جلوگیری از تداخل مخرب و حقوق حاکمیتی در حوزه مقررات فرامرزی حفظ شود. عدم اعلام موضع فعال، کشورها را از فرایند تدوین مشخصات فنی و مقررات جهانی آینده خارج میکند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکا به دیپلماسی فناوری فعال و همراهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ضمن ارائه اسناد فنی و مشارکت در مباحث کارشناسی، از حقوق اپراتورهای داخلی و الزامات شبکههای ملی در برابر ارائه مستقیم خدمات ماهوارهای به کاربران نهایی دفاع کرد تا از بروز اختلالات احتمالی در شبکههای ارتباطی کشور پیش از استقرار گسترده منظومههای ماهوارهای جلوگیری شود.
این اقدام در حالی انجام شد که پژوهشگاه بر مسئولیتپذیری علمی خود تأکید کرد و دفاع از حقوق سرزمینی ایران در حوزه فناوریهای نوین را وظیفهای قطعی در مجامع بینالمللی دانست.
