به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت اربعین شهادت امام امت که به همت گروه حرکت عصائب اهل الحق مقاومت اسلامی عراق در بهشت زهرا(س) برگزار شد، با تأکید بر تغییر ادبیات حماسی در میان نیروهای مؤمن، تصریح کرد: راه رهایی از محاسبات مادی و تهدیدهای دشمن، تمسک به وعده الهی و ترویج روحیه «استقامت مظلومانه» است.

مراسم که با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا و فعالان جبهه مقاومت برگزار شد، با اشاره به داستان قرآنی طالوت و جالوت به تبیین نسبت میان «ایمان» و «پیروزی» پرداخت.

وی با بیان اینکه در میدان نبرد طالوت، از میان ۶۰ هزار نفر تنها ۳۱۳ نفر اهل ایمان ثابت‌قدم ماندند، گفت: همین ۳۱۳ نفر وقتی با سپاه صدهزارنفری جالوت مواجه شدند، عده‌ای از سر ترس گفتند «لا طاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ»؛ بر اساس محاسبات کاغذی، هیچ توانی برای رویارویی نیست. اما آنان که دل‌هایشان به وعده خدا قرص بود، اعلام کردند چه بسیار سپاه اندکی که به اذن الهی بر سپاه بسیار پیروز شده است.

رمضانی در تشریح مفهوم «به اذن الله» در قرآن کریم، با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: این تعبیر در قرآن یا به امر محال تعلق می‌گیرد یا به امر نزدیک به محال. تبدیل گل به پرنده به دست حضرت عیسی(ع) محال بود، اما به اذن الله محقق شد. پیروزی جبهه حق بر باطل نیز چنین است؛ نه با موشک و محاسبات نظامی صرف، بلکه به اذن الله.

این سخنران مذهبی با انتقاد از رواج «ادبیات حماسه فاتحانه» که صرفاً بر زور و قدرت ظاهری تکیه دارد، بر ضرورت بازگشت به «ادبیات حماسه مظلومانه» تأکید کرد و افزود: در هیچ غزوه‌ای از غزوات پیامبر اکرم(ص) امکان پیروزی به لحاظ عدد و عُده نظامی وجود نداشت. قرآن می‌فرماید در جنگ بدر شما ذلیل و اندک بودید، اما خداوند یاریتان کرد. این ذلتِ بیرونی بود، نه ذلت درونی. همچون زینب کبری(س) که دستانش را بستند و به اسارت بردند، اما در باطن عزیزترین آزاده عالم بود.

وی در ادامه با ذکر روایتی از وفاداری زهیر بن قین به سیدالشهدا(ع) در شب عاشورا، اظهار داشت: زهیر عرضه داشت: حسین جان! اگر هزار بار مرا بکشند، بدنم را بسوزانند و خاکسترم را به باد دهند و دوباره زنده شوم، باز هم دست از یاری تو برنمی‌دارم. این یعنی حماسه مظلومانه.

حجت‌الاسلام رمضانی با بیان اینکه جبهه حق امروز نیازمند چنین روحیه‌ای است، تصریح کرد: دشمنان با عدد و رقم به ما ثابت خواهند کرد که نمی‌شود ادامه داد و اتفاقاً راست هم می‌گویند. اما مؤمن بر اساس کاغذ و محاسبات مادی نمی‌جنگد؛ مؤمن بر اساس وعده خدا می‌جنگد. ما داوود این ماجرا هستیم. او با یک فلاخن و یک سنگ جالوت را سرنگون کرد و خداوند رعب را بر دل سپاه دشمن انداخت.

وی با اشاره به اینکه باید اهل تضرع و شکایت به درگاه الهی بود نه صرفاً اتکا به قدرت بازو، گفت: امنیت و پیروزی را باید در آغوش پدر جامعه (ولیّ خدا) جستجو کرد. ما وظیفه داریم شمشیر خود را تیز کنیم اما دل نبندیم؛ بلکه باید دل به صاحب شمشیر ببندیم تا او ورق را برگرداند.

این سخنران مذهبی در پایان با ذکر مصائب حضرت علی‌اصغر(ع) و غربت اباعبدالله الحسین(ع)، اشک حاضران در مجلس را نشانه زنده بودن روح حماسه مظلومانه در میان شیعیان دانست و تأکید کرد: تنها با ایستادگی و تضرع است که ورق برمی‌گردد و غربت ولیّ خدا پایان می‌یابد.