لزوم ارائه خدمات هدفمند با محوریت اشتغال در مناطق روستایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر پنجشنبه به مناسبت سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دیدار با مدیرکل، معاونان و جمعی از مدیران این نهاد در استان کردستان، رسالت بنیاد مسکن را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ارائه خدمات هدفمند به روستاییان با تمرکز بر اشتغال و معیشت، نقش مؤثری در تثبیت جمعیت در روستاها دارد.

وی با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن در جریان جنگ تحمیلی، ابراز امیدواری کرد ستاد بازسازی این نهاد با تداوم رویکرد جهادی، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده را تا تکمیل نهایی ادامه دهد و افزود: دولت در این مسیر همراه و پشتیبان خواهد بود.

در ادامه این دیدار، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اجرای طرح هادی روستایی را از مطالبات به‌حق مردم عنوان کرد و گفت: از مجموع یک‌هزار و ۳۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، تاکنون طرح هادی در ۸۲۰ روستا اجرا شده که ۲۷۰ مورد آن مربوط به یک سال اخیر است.

سعید رسولی افزود: در یک سال گذشته، با تلاش مجموعه بنیاد مسکن و حمایت مدیریت ارشد استان، فاصله کردستان با میانگین کشوری در اجرای طرح هادی پنج درصد کاهش یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کردستان همچنین از ارزیابی ۱۰ هزار و ۸۸۸ واحد آسیب‌دیده خبر داد و اظهار کرد: خسارت شکستگی شیشه برای حدود ۸۰۰ واحد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در پرداخت خسارت شیشه منازل مشکلی وجود ندارد، از شهروندان خواست برای تشکیل پرونده و دریافت خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ستادهای بازسازی بنیاد مسکن در مرکز استان و شهرستان‌ها مراجعه کنند.