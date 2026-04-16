برپایی نشست وبیناری «قیـام و انتقـام» ویژه قـرارگاه دختـران حاج قاسـم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار شامگاه پنجشنبه دررنشست وبیناری قیـام و انتقـام ویژه قـرارگاه دختـران حاج قاسـم گفت: ایران این روزها کانون توجه بسیاری از مستضعفان دنیا احرار عالم و ملت های به ستوه آمده از بی کفایتی و تصمیم های همراه با ذلت حاکمان‌شان شده است.

وی گفت: امروز ایران اسلامی عزیز در کانون توجه قرار گرفته و امام شهید ما نیز فرمودند خداوند امتی را مبعوث خواهد کرد این امت مبعوث رسالت جدیدی را پرچم دار خواهند کرد.

وی افزود: روز دختر یک فرصت تقویمی نیست بلکه فرصتی برای جهش کنشگری دخترانه است و دختران باید در میدان روایت، کنشگری و جهت‌دهی اجتماعی نقش فعال داشته و راوی، تولید کننده محتوا، ثبت کننده صحنه ها و پیشرو میدان باشند.

حجت‌الاسلام شریف تبار اظهار داشت : این روزها حوادث و شرایط مختلفی را در حال رویت و روایت هستیم ، رویت هایی که امروز می شود از آن روایت های بسیار دقیقی را رقم زد و اگر شما روایت نکنید دشمن روایت خواهد کرد چرا که زبان امروز دنیا رسانه است.

در ادامه این نشست حمیدنژاد مدیر قرارگاه دختران حاج قاسم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران گفت: مدیریت و اجرای کامل برنامه های اجتماعات میادین به دختران نوجوان سپرده می شود تا به عنوان میدان داران آن شب ها عمل کنند.

وی گفت: گزارش های ویدئویی و پوشش رسانه ای از این حرکت ها باید به گونه ای طراحی شود که کنشگری دختران پای کار انقلاب را به عنوان الگویی زنده و پویا در فضای ملی و مجازی بازنمایی کند.