۱۰ نشریه جدید در حوزه علوم انسانی و هنر مجوز نشر گرفتند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، شصت و هفتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی(نخستین جلسه در سال ۱۴۰۵) با حضور اعضای کمیسیون و به ریاست دکتر محمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه و با هدف تعالی و به‌روزآوری نشریات این حوزه برگزار شد.

در این کمیسیون ۲۶ پرونده در راستای راه‌اندازی، فعال‌سازی، تغییر عنوان، تغییر دوره انتشار، تغییر ارکان و تعیین تکلیف نشریات غیر فعال مطرح و بررسی شد.

بر این اساس، اعضای کمیسیون با راه‌اندازی نشریات «حسابداری در توسعه پایدار» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، «تحقیقات زیستی- روانی- اجتماعی در روانشناسی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، «آموزش و مدیریت گردشگری» واحد علوم و تحقیقات، «زیستن با کیفیت» واحد خمینی شهر، «افق های نوین در فعالیت های بدنی و سلامت» واحد مهاباد، «پژوهشنامه علوم جنایی» واحد مشهد، «همگرا: هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و سیستم‌های انسانی» واحد تهران جنوب، «جغرافیا ورویکردهای نوین در گردشگری» واحد ساری، "«نوآوری مالی و رفتاری در حسابداری» واحد اسلامشهر، «ورزش، آموزش وسلامت روان» واحد فیروزآباد، موافقت کردند.

فعالسازی نشریه «حقوق قضایی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال نیز در این نشست مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت و با تغییر سردبیر و مدیر مسئول، افزودن اعضای هیئت تحریریه و تغییر عنوان چند نشریه دیگر هم موافقت شد.